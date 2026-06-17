Bąkiewicz w Berlinie, Tusk reaguje. Tak wbił szpilę TV Republika

Nie milkną echa interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic, do której doszło wczoraj w Berlinie. Do sprawy odniósł się Donald Tusk. Premier poinformował, że nie miał okazji oglądać nagrań z tego zajścia.

– Nie wiem, czy to wymaga komentarza. Ja się czuję… Jakbym zaczął w tej chwili zastanawiać się, co robi i w jaki sposób działa Bąkiewicz, to czułbym się niepoważny, powiem szczerze. W każdej sytuacji, kiedy policja interweniuje wobec polskich obywateli będziemy oczywiście sprawdzali, czy wszystko jest zgodne z prawem, czy nie doszło tam do jakichś przesadnych interwencji – powiedział premier na konferencji prasowej.

Robert Bąkiewicz w Berlinie. Donald Tusk reaguje. Wbił szpilę TV Republika

– Ale tak naprawdę to jest kompromitujące przecież: to, co robi Bąkiewicz. Nie oszukujmy się. Ja nie jestem od tego, żeby bronić niemieckiej policji, ja muszę bronić polską policję. Coraz częściej muszę bronić polskie służby, policję, straż graniczną przed Bąkiewiczem. To jest mój problem i na tym się skupiam – podkreślił szef polskiego rządu.

– Ja co do Bąkiewicza nie mam żadnych oczekiwań. Jak wiecie, ma na karku kilka spraw i tak naprawdę mam nadzieję, że one prędzej czy później znajdą swój finał. Liczę tutaj na sądy i prokuraturę – stwierdził Tusk. – I to, że raz na jakiś czas będzie nas kompromitował, bo to kompromituje Polskę, tego typu zachowania, to wiem, że tak pewnie będzie starał się robić – kontynuował.

Tusk o „ruchawce berlińskiej”. „Kompromitujące”

W dalszej części wypowiedzi premier nawiązał do Telewizji Republika. – To, że Republika transmituje takie rzeczy podobno na żywo i się podnieca, to wiadomo. Zaraz zaczną zbierać pieniądze prawdopodobnie, bo głównie tym się zajmują – stwierdził, nawiązując do apeli stacji Tomasza Sakiewicza do widzów z prośbą o finansowe wsparcie.

– Natomiast to, że kilku pozornie poważnych polityków z PiS-u wpadło też w taki histeryczno-hurra-patriotyczny ton przy okazji tej ruchawki berlińskiej, to jest to kompromitujące też dla nich – podsumował wątek Tusk.

Czytaj też:

Burza ws. Bąkiewicza w Niemczech. Czarnek o „niemieckich bojówkach”. Jest kontra GiertychaCzytaj też:

Minister Nawrockiego domagał się reakcji MSZ ws. Bąkiewicza w Berlinie. Wymowny wpis Sikorskiego