Kolejny krok ws. zmiany właściciela przez TVN. Nad sprawą wciąż wisi poważne „ale”

Paramount Skydance uzyskało zgodę chińskich organów regulacyjnych na transakcję z Warner Bros. Discovery – poinformował w mediach społecznościowych Rohan Goswami z serwisu Semafor. Reporter biznesowy w kolejnym wpisie dodał powołując się na osoby zaznajomione z sytuacją, że chińska Państwowa Administracja Regulacji Rynku „nie nałożyła żadnych warunków”. Goswami podkreślił, że „teraz uwaga skupia się na prokuratorze generalnym Kalifornii”.

W najnowszym tweecie wyjaśnił, że wciąż nie jest jasne, czy Kalifornia zdecyduje się wnieść pozew w sprawie połączenia obecnego i przyszłego właściciela TVN. Dyrektor generalny Paramount Skydance David Ellison odbył w zeszły piątek długie spotkanie online z kalifornijskim prokuratorem generalnym Robem Bontą oraz kilkudziesięcioma innymi osobami. W zeszłym tygodniu fuzję zatwierdził Departament Sprawiedliwości USA.

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Bonta podkreślił, że transakcja medialnych gigantów nie jest jeszcze sfinalizowana i w dalszym ciągu jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez jego prokuraturę. Bonta wraz z innymi stanowymi prokuratorami generalnymi mógłby wnieść pozew w celu wstrzymania połączenia firm na podstawie stanowych oraz federalnych przepisów antymonopolowych. Decyzję Bonty i jego współpracowników pochwalili przedstawiciele branży rozrywkowej.

Fuzji stanowczo sprzeciwia się ponad 5,5 tysiąca aktorów, reżyserów, producentów oraz scenarzystów, którzy podpisali list otwarty w tej sprawie. Transakcję ma badać również biuro prokurator generalnej stanu Nowy Jork Letitii James. Zgodę na połączenie Paramount z WBD wydało już za to szereg innych krajów, w tym Australia, Niemcy, Francja oraz Arabia Saudyjska. Głosu w sprawie fuzji nie zabrała jeszcze Unia Europejska.

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