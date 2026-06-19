Zderzenie auta TV Republika z pojazdem ambasady Niemiec. W środku dziennikarz i polityk PiS

W piątek 19 czerwca w centrum Warszawy doszło do zderzenia samochodu redakcyjnego Telewizji Republika marki Forthing z dwoma innymi autami: mazdą ambasady Niemiec oraz osobowym peugeotem – podaje Miejski Reporter.

„Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd redakcyjny telewizji przewrócił się na bok. Mimo groźnie wyglądającego przebiegu zdarzenia nie przekazano informacji o poważnych obrażeniach osób podróżujących autami” – czytamy dalej.

Wypadek z udziałem auta TV Republika. W środku dziennikarz i polityk PiS

Jak podaje wspomniane źródło, w samochodzie TV Republika oprócz kierowcy znajdowali się dziennikarz Sławomir Jastrzębowski oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości – Norbert Kaczmarczyk.

„Pozdrawiamy z SOR-u na Wołoskiej ze szpitala MSWiA. Uczestniczyłem w poważnym wypadku drogowym wspólnie z kierowcą Republiki oraz redaktorem Sławkiem Jastrzębowskim. Później udałem się na głosowania. Jednak zdecydowałem się przebadać po namowach kolegów z parlamentu” – napisał polityk na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Jak podaje Miejski Reporter, sprawcą zdarzenia był kierujący samochodem marki Forthing. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł oraz 10 punktami karnymi.

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