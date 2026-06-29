TV Republika prosi o finansowe wsparcie. Kłeczek: Jesteśmy na wojnie

TV Republika regularnie apeluje do swoich widzów o finansowe wsparcie. W czasie transmisji na ekranach jest wyświetlany kod QR, który ułatwia dokonywanie wpłat. Jak podają Wirtualne Media, od kilku tygodni stacja wprowadziła nowy mechanizm, żeby mobilizować swoich odbiorców: prezentuje wykresy z liczbą przelewów, które danego dnia zrealizowano po zeskanowaniu kodu QR.

– To jest niepisana umowa, dżentelmeńska. Możemy sobie uścisnąć dłonie, przynajmniej tak online, zdalnie. My się narażamy dla Polski, dla racji stanu, dla wolności słowa, dla państwa prawa do informacji wpisanej w konstytucję – mówił na początku czerwca Miłosz Kłeczek. – A państwo jako rekompensatę czy zapłatę za to wspieracie Telewizję Republika. Dzięki temu my możemy wykonywać naszą misję publiczną, bo Telewizja Republika przejęła de facto misję publiczną, która jest wpisana ustawowo dla Telewizji Polskiej, której dzisiaj nie ma – dodał.

TV Republika prosi widzów o finansowe wsparcie. Kłeczek z apelem

Kilka dni temu Miłosz Kłeczek po raz kolejny zwrócił się do widzów z prośbą o wsparcie. – Jest jeden moment w ciągu dnia, kiedy mobilizujemy się na pełnej petardzie i kiedy umożliwiamy Telewizji Republika walkę o prawdę – podkreślił. Przypomniał także o aferze wokół Szpitala Południowego, która – jak ocenił – „może pogrążyć Platformę Obywatelską”. – To jest również taka afera, która wymaga bardzo dużego zaangażowania z naszej strony, także finansowego – zaznaczył.

– Ale tutaj państwo przychodzą z odpowiedzią, ze wsparciem i państwo w tym jednym momencie, przynajmniej dnia, mobilizują się na pełnej petardzie. I o to proszę. To wyzwanie, o którym mówiłem wczoraj: każdego dnia przynajmniej tysiąc zeskanowanych QR kodów – zaapelował Kłeczek do widzów. Po jakimś czasie liczba wpłat przekroczyła tysiąc.

Innego dnia Miłosz Kłeczek używał wojskowych porównań. – My jesteśmy na wojnie, na froncie, każdego dnia pod odstrzałem. Proszę o tym pamiętać – podkreślił. – Jeżeli tylko na jeden dzień, na jedną chwilę państwo zapadną w drzemkę, to wybuchnie bomba albo państwa zastrzelą. Tu trzeba cały czas być czujnym i cały czas walczyć. A naszą amunicją są państwa telefony komórkowe – dodał.

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