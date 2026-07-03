Takiej partii nie ma, ale zadebiutowała w sondażu. „Każda nowa marka musi walczyć”

Na KO chce głosować 32,45 proc. respondentów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,97 proc., a trzecie Konfederacja, którą wskazało 12,75 proc. ankietowanych.

Braun przed Nową Lewicą

Na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna zagłosowałoby 8,97 proc. badanych. Nowa Lewica uzyskała 7,79 proc.

Do Sejmu nie weszłaby natomiast Partia Razem, która osiągnęła wynik 4,45 proc. Poniżej progu znalazły się także PSL z poparciem 3,79 proc. i Polska 2050, którą wskazało 1,92 proc. respondentów. Inną partię wybrało 0,86 proc. uczestników badania.

Sprawdzono wynik Rozwoju Plus

Nietypowym elementem sondażu było uwzględnienie stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego. Gdyby środowisko byłego premiera wystartowało samodzielnie, mogłoby liczyć na 2,05 proc. głosów.

Rozwój Plus nie jest obecnie partią polityczną. Morawiecki zaprosił do stowarzyszenia również członków PiS, co wcześniej wywołało spekulacje o możliwym rozłamie w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego.

Badanie przeprowadzono na zlecenie „Super Expressu” w dniach 30 czerwca – 1 lipca na próbie 1042 dorosłych Polaków.

Morawiecki założy partię? Na taki wynik mogłaby liczyć

Podobny pomysł uwzględnienia w sondażu środowiska Morawieckiego pojawił się w kwietniu br. To wtedy mówiło się najgłośniej o tym, że Morawiecki jest skłócony z innymi ważnymi politykami PiS i może odejść z partii.

Wówczas w sondażu IBRiS potencjalna partia osiągnęła wynik, który pozwoliłby wprowadzić kilkunastu posłów do Sejmu. Rozwój Plus dostał w tamtym badaniu 5,1 proc.

Ekspert: Nowej marce trudno przebić się do wyborców

Wynik stowarzyszenia skomentował ekspert ds. marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak. – Ten wynik pokazuje, jak trudno przebić się do świadomości wyborców w ugruntowanym systemie politycznym. Każda nowa marka musi walczyć o przekroczenie 5 proc., bo niższy wynik nie zachęca do jej popierania – ocenił w rozmowie z Interią. Dodał, że wraz ze zbliżaniem się wyborów może rosnąć presja na tworzenie nowych środowisk politycznych.

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