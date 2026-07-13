Nie tylko Warszawa. Metro w kolejnym mieście za unijną kasę

W poniedziałek 13 lipca 2026 r. odbyła się konferencja prasowa krakowskich urzędników. Podczas spotkania dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta Krakowa (UMK) Maria Wojtacha poinformowała, że podpisanie umowy ma nastąpić już w pierwszym kwartale 2027 r. W latach 2027-2028 przewidywana jest realizacja podstawowych elementów zlecenia.

Zarząd Inwestycji Miejskich poinformował, że w ramach uruchomionego postępowania powstaną m.in. dokumenty, analizy i decyzje, które pozwolą przygotować dokumentację potrzebną do ostatecznego opracowania projektu budowlanego oraz budowy metra.

Przygotowanie do budowy metra w Krakowie

Postępowanie przetargowe obejmuje m.in. przygotowanie studium wykonalności, koncepcji technicznej, dokumentów środowiskowych, całoroczną inwentaryzację przyrodniczą, raport oddziaływania na środowisko, program funkcjonalno-użytkowy, analizy wpływu na budynki i drgania, szczegółowe badania geologiczne.

– Metro nadal pozostaje absolutnie strategiczną i główną inwestycją, nad którą obecnie pracujemy infrastrukturalnie –wskazała dyrektor Departamentu Komunalnego UMK.

Głos sprzeciwu w sprawie krakowskiego metra

Na zebraniu nie pojawił się pełniący funkcję prezydenta miasta Stanisław Kracik. W tym samym czasie miał uczestniczyć w spotkaniu z wojewodą małopolskim. Publicznie znane jest również stanowisko Kracika w sprawie metra. W czerwcu 2026 r. wyraził zdanie, że nie ma szans na szybką budowę metra w Krakowie. Pierwszy realny termin to lata 2040-2045. Co ciekawe, odwołany z urzędu prezydenta Aleksander Miszalski popierał budowę metra i określał, że prace mogą rozpocząć się ok. 2030 r.

Przetarg na prace przedprojektowe

Na zaprojektowanie metra w Krakowie, miasto zabezpieczyło w budżecie około 188 mln złotych. Uzyskanie dokumentacji w przetargu przedprojektowym pozwoli wystąpić o finansowanie zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej.

Urząd obecnie prowadzi już badania geologiczne, które zakładają wykonanie 150-200 otworów geologicznych. Każdy z nich ma mieć głębokość 50 metrów. Większość działek przez które ma przebiegać linia metra jest publicznych, co ułatwi proces całej budowy metra.

Dwie linie metra w Krakowie

Zgodnie z planami, pierwsza linia metra będzie oddana za ok. 10 lat. Docelowo w Krakowie mają powstać dwie linie metra, o łącznej długości 29 km. Obydwie linie mają rozpoczynać się w Nowej Hucie, a następnie biec równolegle przez centrum Krakowa. W okolicach ul. Brożka mają się rozdzielić. Jedna dotrze do Opatkowic, zaś druga do Kurdwanowa.

Szacowany koszt inwestycji to 13-15 mld zł.

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