Nielegalni migranci próbowali dostać się do Polski. Kolejna pracowita doba SG

Straż Graniczna w najnowszej aktualizacji podała, że minionej doby (21 maja) na granicy z Białorusią odnotowano prawie 120 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Wobec siedmiu osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. W stronę polskich patroli rzucano kamieniami.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. SG o statystykach z poprzednich dni

Dzień wcześniej 290 cudzoziemców podjęło próbę przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom. Dochodziło do tego w rejonie służbowej odpowiedzialności placówek SG w Czeremsze, Michałowie, Bobrownikach, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Narewce. Cudzoziemcy usiłowali sforsować techniczną barierę oraz przekroczyć graniczne rzeki.

Na odcinkach ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze w stronę polskich patroli migranci poleciały kamienienie. W wyniku jednego zdarzenia został uszkodzony pojazd służbowy SG. Straż Graniczna zatrzymała też jednego „kuriera”. 54-letni obywatel Ukrainy przewoził dwóch obywateli Afganistanu. Pasażerowie wcześniej nielegalnie dostali się do Polski. Czynności w tej sprawie są w toku.

Zakaz wjazdu do Polski od pięciu do 10 lat

Kierowcy za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do ośmiu lat więzienia. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od pięciu do 10 lat.

W 2025 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali 56 pomocników i organizatorów w przekroczeniu wbrew przepisom granicy Polski i Białorusi. Z kolei prób nielegalnego dostania się do naszego kraju było od stycznia 2025 r. ponad 8,3 tys.

