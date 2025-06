Migranci nie tylko na granicy z Białorusią. Nowy komunikat SG

We wtorek 17 czerwca Straż Graniczna poinformowała, że doszło do blisko 100 prób nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi. „Cudzoziemcy nielegalnie na terytorium Polski usiłowali dostać się na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Krynkach, Bobrownikach, Narewce i Czeremsze. Cudzoziemcy niszczyli barierę fizyczną oraz forsowali graniczne rzeki Świsłocz i Narew w celu przedostania się wbrew obowiązującym przepisom do Polski” – czytamy w wydanym komunikacie.

„W rejonie działania Placówki SG w Czeremsze cudzoziemcy niezadowoleni z faktu, iż nie są w stanie nielegalnie przekroczyć granicy, atakowali polskie patrole, rzucając przez barierę kamieniami. W jednym ze zdarzeń został uszkodzony pojazd służbowy Straży Granicznej” – podano dalej.

Czterech pasażerów, dwóch w bagażniku. SG wydała komunikat

Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował także o innym zdarzeniu. Funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak, we współdziałaniu ze służbami litewskimi, zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu marki Volvo, który jeszcze po stronie litewskiej zignorował sygnał do kontroli, które wydały tamtejsze służby. Jak się okazało, obywatel Azerbejdżanu przewoził cztery osoby z Somalii – dwie na tylnym siedzeniu pojazdu, dwie kolejne w bagażniku. Pasażerowie nie mieli przy sobie dokumentów, które uprawniałyby ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

„Kierowca podjął pasażerów na terytorium Litwy. Granicę z Litwy do Polski przekroczyli wbrew przepisom. W związku z powyższym kierowca otrzymał decyzję zobowiązującą go do powrotu do kraju pochodzenia oraz zakaz wjazdu na terytorium Polski i państw Schengen na okres 7 lat. Pasażerowie, w ramach readmisji, zostaną przekazani stronie litewskiej” – czytamy.

W 2025 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 35 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu polsko-litewskiej granicy.

