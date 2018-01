„Sylwester z Andrzejem Dudą”. W tym roku prezydent też pamiętał o uczestnikach

„Wznosimy toast za zdrowie i pomyślność wszystkich Uczestników i Sympatyków akcji »Sylwester z Andrzejem Dudą«. Drodzy Sylwestrowicze, życzymy Wam wspaniałej zabawy, a przede wszystkim udanego i pełnego sukcesów 2018 roku!” – napisał prezydent, opatrując wpis zdjęciem, na którym pozuje z żoną z wzniesionymi w toaście kieliszkami szampana.

Sylwester z Andrzejem Dudą A.D. 2016

Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało przed rokiem. Na polskim Facebooku prawdziwą furorę robił wówczas internetowy „Sylwester z Andrzejem Dudą”. Liczba potwierdzonych gości na około tydzień przed godziną zero wynosiła ponad 113 tys. Kolejnych 116 tys. zaproszonych z uwagą śledziło wydarzenie, aby w ostatniej chwili zdecydować, czy to właśnie w Pałacu Prezydenckim spędzi swojego sylwestra. Każdego dnia w grupie przybywał po kilkadziesiąt tysięcy nowych gości, wśród których nie brakowało prawdziwych sław. W porównaniu z tamtym szałem, tegoroczne kilkadziesiąt tysięcy zapisanych uczestników to znaczny spadek. Ciekawe, czy za rok prezydent będzie mógł liczyć jeszcze na okazję do balu z taką rzeszą Polaków.

Galeria:

Sylwester z Andrzejem Dudą