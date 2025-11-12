Zamiast ogona wyrosła głowa. Niesamowite odkrycie Polaków

Opisane na łamach czasopisma „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences” zjawisko zaobserwowała doktorantka Katarzyna Tratkiewicz podczas rutynowych badań mikroskopijnych płazińców z rodzaju Stenostomum brevipharyngium. Jak dostrzegła, niektóre osobniki różniły się od pozostałych – w miejscu ogona miały drugą, w pełni uformowaną głowę, wyposażoną m.in. w gardziel i struktury czuciowe.

– Kiedy przecięliśmy je na pół, okazało się, że mogą się zregenerować, a u części z nich doszło do odwrócenia osi ciała, czyli zamiany przodu z tyłem – powiedział w rozmowie z PAP autor badania, dr Ludwik Gąsiorowski z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Dwugłowe robaki potrafiły funkcjonować, choć niezgrabnie się poruszały. Pobierały pokarm i trawiły go, mimo że brakowało im tylnego fragmentu jelita i ujścia układu wydalniczego. Badania wykazały również brak ekspresji genów charakterystycznych dla tkanek ogonowych.

Dwie głowy zamiast ogona. Polacy odkryli niezwykłe robaki

Płazińce z rodzaju Stenostomum znane są ze zdolności regeneracyjnych i rozmnażania bezpłciowego w procesie paratomii, w którym nowy osobnik rozwija się wzdłuż ciała dorosłego. – To tak jakby w jednym ciele powoli dojrzewało drugie – wyjaśnił Gąsiorowski.

W badanej hodowli proces ten uległ jednak zaburzeniu – zamiast nowego ogona powstawała kolejna głowa. W efekcie ciało przypominało łańcuch połączonych segmentów: głowa, tułów, odwrócona głowa, głowa, tułów, ogon. – To, co wcześniej było przodem robaka, stawało się jego tyłem. Takie zjawisko nie ma precedensu wśród zwierząt” – dodał naukowiec.

Anomalie pojawiały się przez kilka miesięcy, po czym ustąpiły. Zespół z UW wykluczył mutacje genetyczne oraz wpływ środowiska. – Najbardziej prawdopodobny wydaje się błąd rozwojowy – wskazał Gąsiorowski.

Badacze podkreślają, że odkrycie pokazuje niezwykłą elastyczność prostych form życia i może dostarczyć nowych informacji o procesach regeneracyjnych u bardziej złożonych organizmów.

