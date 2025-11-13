Gigantyczny rekin ponownie blisko popularnego wybrzeża. Badacze nie mają wątpliwości

Światowa organizacja OCEARCH, której celem jest przywrócenie równowagi i bogactwa oceanów przekazała najnowsze fakty o największym samcu żarłacza białego w zachodniej części północnego Atlantyku – Contenderze (pretendent – pol.). Jego sygnały dostarczają wielu kluczowych informacji, m.in. na temat migracji żarłaczy białych, miejsc ich występowania, odżywiania, odbudowy populacji, czy stanu oceanów.

Znowu namierzyli największego rekina. Badacze śledzą jego ruch w czasie rzeczywistym

Contender został oznakowany w połowie stycznia 2025 r., około 72,4 km od wybrzeża Florydy i Georgii. Samiec mierzy 4,2 metra i waży około 749,79 km. Wiek rekina oszacowano na ok. 32 lata. Znacznik na żarłaczu białym transmituje dane o lokalizacji w czasie rzeczywistym. Będzie mógł to robić nawet przez ok. pięć lat.

W celu zarejestrowania sygnału płetwa grzbietowa żarłacza białego musi wynurzyć się z wody, a satelita Argos musi znajdować się w pobliżu, by zarejestrować jego lokalizację. Od kwietnia do połowy czerwca Contender przebywał u wybrzeży wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Następnie rekin został odnotowany ok. 35,4 km od przylądku Hatteras. W lipcu kontynuował migrację na północ i według danych w połowie lipca ponownie odnotowano jego obecność u wybrzeży Massachusetts.

Nowe fakty ws. jednego z największych rekinów świata. Badacze dostali ważną wskazówkę w zagadce

Po kilku miesiącach ciszy żarłacz biały został namierzony pod koniec września, na południe od Pointe-Parent w prowincji Quebec. Pod koniec października Contender po prawie miesiącu braku aktywności pojawił się u wybrzeży wyspy Cape Breton w Kanadzie, skąd zaczął się przemieszczać w kierunku Stanów Zjednoczonych w ramach jesiennej migracji. Oznaczało to, że rekin nadal przebywał w regionie Zatoki Świętego Wawrzyńca.

Po prawie dwóch tygodniach w połowie listopada Contender został namierzony kilka km od wybrzeża Atlantic City w stanie New Jersey. Rekin najprawdopodobniej powraca na Florydę, gdzie wody są cieplejsze i znajduje się więcej źródeł pożywienia. Wyniki badań OCEARCH pokazały, że 88 proc. żarłaczy białych oznaczonych w południowo-wschodniej części USA przedostało się do kanadyjskiej części Atlantyku.

