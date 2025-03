„Unik” Beaty Szydło w programie na żywo. Padło pytanie o Kaczyńskiego i Nawrockiego

Beata Szydło w programie „Gość Radia Zet” – w części opartej na tzw. formule krótkiej piłki, która wymaga udzielania odpowiedzi „tak” lub „nie” – została zapytana, czy jeżeli Karol Nawrocki nie wygra wyborów prezydenckich, to Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę. – Nawrocki wygra – odpowiedziała krótko była premier polskiego rządu, a obecnie europosłanka.

„Unik” Beaty Szydło w programie na żywo. Chodzi o Nawrockiego i Kaczyńskiego

– Zrobiła pani unik – skomentował Bogdan Rymanowski w dalszej części programu. Dziennikarz dopytywał Beatę Szydło, czy wierzy w zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego. – Jest bardzo duża szansa, żeby wygrać te wybory. Myślę, że dobrze prowadzona kampania wyborcza i kolejne dni pokażą, że Karol Nawrocki jest rzeczywiście kandydatem, który ma bardzo duże szanse na wygranie tych wyborów – powtórzyła była premier.

– Oczywiście to nie jest tak, że dzisiaj możemy wszyscy powiedzieć: „tak, na pewno wygramy”, bo popełnilibyśmy największy błąd. Hurraoptymizm jest najgorszym, co mogłoby się nam zdarzyć. Kampania wyborcza wymaga ogromnego zaangażowania, pracy. I to nie tylko Karola Nawrockiego. On robi rzeczywiście duże postępy, uczy się. To widać było chociażby w niedzielę na konferencji programowej – oceniła Beata Szydło.

Morawiecki lepszy niż Nawrocki? Szydło ucina spekulacje

Beata Szydło odniosła się także do sondażu dla Radia Zet, z którego wynika, że wyborcy PiS uważają, że to Mateusz Morawiecki byłby lepszym prezydentem niż Karol Nawrocki w przypadku wystąpienia kryzysu ekonomicznego w Europie i napływu imigrantów z krajów pozaeuropejskich.

– Karol Nawrocki jest w tej chwili kandydatem, którego PiS popiera, pracujemy na jego zwycięstwo i myślę, że temat wyboru kandydata już dawno został zamknięty – skomentowała krótko. – Sądzę, że Karol Nawrocki przekona wyborców PiS-u i nie tylko PiS-u, że poradzi sobie we wszystkich, nawet najtrudniejszych sytuacjach – podsumowała wątek była premier.

