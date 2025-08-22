Tusk odpowiada Błaszczakowi. Padły wymowne słowa

Prokuratura potwierdziła w piątek, że przygotowała akt oskarżenia dla Mariusza Błaszczaka. Trafił on do Sądu Okręgowego w Warszawie. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi obrony narodowej przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej, czyli komitetu wyborczego PiS.

Błaszczakowi grozi 10 lat więzienia. Jest akt oskarżenia

Chodzi o odtajnienie i ujawnienie w 2023 roku fragmentu planu użycia Sił Zbrojnych RP „Warta”. Polityk PiS zarzucił wówczas działaczom KO, że w trakcie swoich rządów planowali w razie inwazji obronę państwa na linii Wisły i „oddanie napastnikowi połowy kraju”.

W odpowiedzi szef SKW gen. Jarosław Stróżyk złożył w tej sprawie w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

– Prokuratura zarzuca Mariuszowi Błaszczakowi, że jako minister obrony narodowej w lipcu 2023 roku przekroczył swoje uprawnienia. Wydał decyzję o zniesieniu klauzuli tajności z bardzo wrażliwych dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego – mówił w marcu prokurator Marcin Maksjan.

Błaszczak pisze do Tuska. Ten mu odpowiada

„To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu. To cena jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu PO-PSL dotyczące oddania niemal połowy Polski bez walki. Gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska. Tak rozumiem swoją misję jako polityk – służyć ludziom, a szczególnie mieszkańcy Wschodniej Polski mieli prawo wiedzieć jaki los szykuje dla nich rząd PO-PSL” – napisał Mariusz Błaszczak w piątek.

Odpowiedział mu Donald Tusk.

„Pan Błaszczak twierdzi, że akt oskarżenia wobec niego to 'zemsta Tuska'. To nieprawda. Szczerze powiedziawszy, zapomniałem o pańskim istnieniu. Jestem skoncentrowany na poważnych sprawach” – stwierdził we wpisie na platformie X.

twitter

Również ten post doczekał się reakcji byłego szefa MON.

„Panie Tusk, urlop nie jest poważną sprawą, a premierowi rządu nie wypada pisać, że jest skoncentrowany na wypoczynku. Nie zakłócając wypoczynku, przypominam, że to pan ponosi polityczną odpowiedzialność za doktrynę linii Wisły. To pana rząd likwidował jednostki i to pana rząd blokuje teraz budżet na obronność” – czytamy.

Czytaj też:

Nawrocki okiwa Tuska? Pokazano plik dokumentów. „Do pracy, Panie Premierze”Czytaj też:

Karol Nawrocki pierwszym polskim prezydentem, który tego dokona? „Duży sukces”