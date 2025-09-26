Kapelan Nawrockiego zaskoczył. Tak mówił o polskich kibicach

Ks. Jarosław Wąsowicz jako wielokrotny organizator pielgrzymek kibiców na Jasną Górę został zapytany przez PAP właśnie o tę kwestię. – Ja po prostu jestem kibicem, więc kiedy zostałem księdzem, to naturalne dla mnie było, żeby w swoim kapłaństwie służyć ludziom, wśród których odnajduję swoje korzenie – mówił.

– Początkowo pielgrzymki gromadziły 200-300 kibiców, teraz co roku przyjeżdżają ich tysiące. To jest fenomen w skali świata, ponieważ środowisko kibiców jest kojarzone z różnymi sprawami, ale na pewno nie z religijnością – zauważał.

Padło też pytanie o stadionowe bójki. – Wśród kibiców, podobnie jak w innych środowiskach, widzę i dobro, i zło. Faktem jest rywalizacja między klubami, która nieraz przyjmuje drastyczne formy. Zachowania przemocowe to jest jakaś ciemna strona sportu w ogóle, nie tylko świata kibicowskiego. Od czasów starożytnych były bójki na stadionach i chyba nie da się ich całkiem wyeliminować – stwierdzał.

– Natomiast największy problem widzę w tym, że nikt nie dostrzega dobrej strony tego środowiska. Jeśli gdzieś w mediach mówi się o kibicach, to tylko w kontekście bójek, nigdy w kontekście akcji patriotycznych i charytatywnych, w które się kibice angażują – podkreślał ks. Wąsowicz.

Zwracał uwagę na to, że pielgrzymka na Jasną Górę gromadzi kibiców wokół wspólnych wartości. – To jest niezwykłe doświadczenie, z którego wiele mogliby się nauczyć, chociażby politycy. Bo można się nie zgadzać, ale powinny być pewne wartości i wyzwania ważne dla wszystkich Polaków, obojętnie po której stronie sporu politycznego stoją – przekonywał.

Czym zajmuje się kapelan prezydenta?

Opowiedział też o swoich obowiązkach w roli kapelana prezydenta. – Kapelan prezydenta robi to, co każdy ksiądz – sprawuje sakramenty święte. Bycie kapelanem prezydenta to nie jest jakaś funkcja polityczna, wiążąca się z aktywnościami innymi niż te, które należą do duchownego – tłumaczył.

– Jako kapelan odprawiam codziennie mszę świętą dla pracowników Kancelarii Prezydenta RP i staram się uczestniczyć we wszystkich ważniejszych wydarzeniach religijnych, w których bierze udział prezydent i pierwsza dama – wyjaśniał dalej.

