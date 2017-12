Prezydent złożył gratulacje nowemu premierowi. „Liczę na bardzo dobre, profesjonalne współdziałanie dla Polski”

„Gratulacje dla Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (PMM)! Życzę powodzenia w pełnieniu funkcji i liczę na bardzo dobre, profesjonalne współdziałanie dla Polski” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda tuż po tym, jak uchwalone zostało wotum zaufania dla nowego rządu. Głowa państwa uczestniczyła wcześniej w obradach Sejmu, gdzie wysłuchała expose nowego premiera. Obecna wicepremier Beata Szydło wotum uznała za sygnał do kontynuacji programu realizowanego przez PiS od dwóch lat. „Konsekwentnie doprowadzimy go do końca” – zapowiedziała członkini rządu Mateusza Morawieckiego.

Już po zaprzysiężeniu nowemu premierowi gratulowali przedstawiciele unijnych instytucji – Jean Claude-Juncker i Donald Tusk. „Liczę na dobrą współpracę. Działanie na rzecz silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej i jedności państw członkowskich jest potrzebą chwili” – napisał wieloletni premier Polski.

Mateusz Morawiecki premierem

Przypomnijmy, że po rezygnacji Beaty Szydło, PiS desygnował na urząd premiera Mateusza Morawieckiego. Nowy gabinet został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę w poniedziałek 11 grudnia. W jego skład weszli wszyscy dotychczasowi ministrowie, a odchodząca premier została mianowana wicepremierem. Morawiecki nie zrezygnował z kierowania resortami finansów i rozwoju, które nadal znajdują się w jego rękach. We wtorek premier wygłosił w Sejmie expose, a po kilkugodzinnej dyskusji zostało uchwalone wotum zaufania dla jego rządu. Z zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Jarosława Kaczyńskiego wynika, że rekonstrukcja obejmująca „głęboką” wymianę ministrów odbędzie się w styczniu.