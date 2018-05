Trybunał Stanu dla Tuska? Wassermann: Niczego wykluczyć nie można

Małgorzata Wassermann zapowiada, że mimo zaangażowania w kampanię samorządową, nie planuje rezygnować z przewodniczenia komisji ds. Amber Gold. – T ym bardziej że zostało mi tylko kilkanaście przesłuchań, do których jestem przygotowana – podkreśla. – Raport końcowy z prac komisji zamierzam napisać w przerwie wakacyjnej. (...) Komisja skończy prace pod koniec października, raport będzie najpóźniej na początku listopada. Przesłuchania planujemy zakończyć we wrześniu–październiku – zaznacza przewodnicząca.

Tusk przed komisją ds. Amber Gold

Jednym z najważniejszych świadków, którzy jeszcze nie stawili się przed komisją, jest Donald Tusk. Małgorzata Wassermann w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” zdradza, kiedy były premier zostanie przesłuchany. – Wyznaczyłam Donaldowi Tuskowi trzy terminy na przesłuchanie, z uwagi na napięty kalendarz przewodniczącego Rady Europejskiej – mówi. Są to: połowa września, koniec września i początek października.

Pytana o to, czego spodziewa się po przesłuchaniu Donalda Tuska, Wassermann twierdzi, że „spektaklu medialnego”. – Pewnie znowu zrobi ze swojego przyjazdu show, będzie odprowadzany przez kolegów i ponownie ubierze się w szaty męczennika. Ja w szopce Donalda Tuska nie zamierzam uczestniczyć – przewiduje.

Trybunał Stanu dla Tuska?

Na pytanie o to, czy nie wyklucza, że Tusk stanie przed Trybunałem Stanu, Wassermann odpowiada: „Niczego wykluczyć nie można”. – Komisja po przesłuchaniu świadka zdecyduje, czy zawiadomienie pójdzie do prokuratury. Po przesłuchaniu Michała Tuska nie było zawiadomienia do prokuratury, może pójdzie zawiadomienie ze strony społecznej, co pokazuje, że nie jesteśmy zafiksowani na nazwisku Tusk – podkreśla.

Czytaj także:

Grupiński: Namawiamy Tuska do startu na urząd prezydenta