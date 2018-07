Tusk rzucił wyzwanie prezesowi PiS? „Nie wahałbym się ani chwili”

– Ci, którzy wygrali wybory, powiedzieli, że swój mandat rozumieją tak, że mogą robić, co chcą. Ja jestem przywiązany do tradycyjnego modelu rządzenia, gdzie władza wie, gdzie są granice – mówił szef Rady Europejskiej. Pytany o to, co powinna robić opozycja, Tusk odpowiedział, że „łatwo być przemądrzałym” . – Robią, co mogą – ocenił. W jego opinii, w Polsce trwa spór „czy ważniejsza jest konstytucja, czy rządzący” . Zaznaczył, że dla niego „konstytucja jest ponad partią rządzącą” .

Pytany o reformę sądownictwa Tusk stwierdził, że „władza, która z taką zaciekłością chce poddać kontroli sądownictwo, będzie władzą bez hamulców” . Zdaniem byłego premiera, jeżeli rządzący przejmują władzę nad tyloma ważnymi instytucjami, to dokonuje się zmiana demokracji w kleptokrację.

– Wydaje mi się, że każdy chce jak najszybciej wyjść z tego kryzysu. Najważniejsze jest to, by nie mylić krytycyzmu wobec rządu PiS z krytykowaniem Polski – mówił Tusk. – Polska jest zbyt ważnym partnerem w Europie, aby ktoś chciał jej szkodzić – podkreślił.

Na koniec Tusk pytany był za kogo trzymał będzie kciuki w finałowym meczu mistrzostw świata. – Za Chorwację. To nieduży kraj i mam tam dużo przyjaciół – zdradził.