Trzaskowski zawiadamia prokuraturę. Chodzi o przygotowania do wyborów

„Bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy jest dla mnie najważniejsze – w tym także bezpieczeństwo ich danych. Na próby ich wyłudzenia odpowiedź musi być stanowcza. Dlatego składamy zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa” – napisał Rafał Trzaskowski na Facebooku. Prezydent Warszawy do wpisu dołączył skany dokumentów zaadresowanych do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

Poczta Polska prosi o wydanie danych z rejestru wyborców

Dzień wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na konferencji konferencji prasowej przekonywał, że nie ma w tej chwili podstawy prawnej, by organizować wybory prezydenckie korespondencyjnie, bo odpowiednia ustawa nie weszła jeszcze w życie. – W momencie, kiedy będzie podstawa prawna, kiedy będzie ustawa zaakceptowana przez Senat i parlament o organizacji wyborów korespondencyjnych, to będziemy się do tej ustawy stosować. W tej chwili nasze analizy prawne jasno pokazują, że takiej podstawy prawnej nie ma – podkreślił prezydent Warszawy.

Trzaskowski poinformował, że dostał anonimowego maila z Poczty Polskiej z prośbą o wydanie danych z rejestru wyborców. – Dostaliśmy anonimowego maila z Poczty Polskiej, bez żadnego podpisu, bez żadnej podstawy prawnej. Trudno, żebyśmy wydawali dane wrażliwe, jeżeli nie ma tutaj podstawy. To by znaczyło, że naruszalibyśmy prawo, a my prawa naruszać nie będziemy – stwierdził wówczas Trzaskowski.

