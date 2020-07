Kiedy odbędzie się spotkanie Dudy i Trzaskowskiego? Nowe informacje

Do spotkania Rafała Trzaskowskiego z prezydentem Andrzejem Dudą miałoby dojść między 27 a 31 lipca 2020 roku – podaje Radio Zet na Twitterze, powołując się na ustalenia Polskiej Agencji Prasowej. Dziennikarze PAP mieli pozyskać tę informację z „otoczenia prezydenta Warszawy”. Decyzja, kiedy ostatecznie odbędzie się spotkanie, ma zostać podjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę. Żaden z polityków nie potwierdził dotychczas tych nieoficajalnych ustaleń.

Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego

Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego w wieczór wyborczy po drugiej turze wyborów prezydenckich. – Zapraszam do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego wraz z małżonką dziś na 23:00, abyśmy podali sobie rękę i zakończyli spór – powiedział wówczas prezydent. Prezydent Warszawy na zaproszenie odpowiedział na Twitterze. „Nasze wspólne spotkanie to dobry pomysł, Panie prezydencie Andrzeju Duda. Dziękuję. Najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW” – napisał polityk Platformy Obywatelskiej.