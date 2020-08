Brudziński: Lewactwo zawyło. Lewaczki, módlcie się, by zajmowała się wami polska policja

Aresztowanie aktywistki LGBT znanej jako Margot (to osoba niebinarna, policja przedstawia ją jako Michała Sz.) doprowadziło w piątek do protestów na Krakowskim Przedmieściu. Zatrzymano 48 osób, a policja informowała o tym, że byli to uczestnicy, którzy m.in. skakali po policyjnym radiowozie.

Z kolei protestujący podnosili, że policja była brutalna i nadużywała środków siłowych, podobnego zdania były posłanki Lewicy, które były na miejscu. Komenda Stołeczna Policji odpierała te zarzuty.

Zatrzymania po aresztowaniu Margot. Brudziński: Hej lewaki, módlcie się...

Do tych zarzutów wobec polskiej policji odniósł się były minister spraw wewnętrznych i administracji, a obecnie europoseł PiS, Joachim Brudziński. Polityk zamieścił na Twitterze nagranie z Rosji, na którym tamtejsze służby brutalnie obchodzą się z osobą ze społeczności LGBT. Brudziński opatrzył to własnym komentarzem:

Hej lewaki, zarówno te 50+ wychowane w kulcie ORMO i miłości do ZSRR, jak i ich dzieci i wnukowie. Tutaj macie próbkę jak reagują na agresje przedstawiciela LGBT putinowskie służby. Módlcie się, żeby waszymi występkami zawsze zajmowała się polska policja.

Lewactwo zawyło. Powtórzę, módlcie się aby waszymi występkami zawsze zajmowała się polska policja. Gdyby ktokolwiek z was zechciał powiesić flagę LGBT na meczecie lub synagodze w Paryżu, Brukseli, Londynie, zapewniam was, że szybko zatęsknilibyście za „pisowskim reżimem” – pisał później.

Brudziński do krytyków polskiej policji: To mówicie lewaczki...

Były szef MSWiA zamieścił jeszcze jedno nagranie, tym razem z Izraela, które zamieścił na YouTube prokremlowski portal Sputnik. Wideo przedstawia interwencję izraelskiej policji w trakcie protestów ortodoksyjnych Żydów. Funkcjonariusze wpadają między nich na koniach i wyłapują.

W przypadku tego nagrania Joachim Brudziński skwitował to tak:

To mówicie lewaczki, że polska policja jest agresywna? „Módlcie się” się do Marksa i Engelsa i Sorosa, aby zawsze taka była.