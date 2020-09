Sondaż. Spadek odnotowała tylko jedna formacja. Największy przyrost wśród wyborców KO

Im dalej od wyborów, tym niższa deklarowana frekwencja. Tylko 33,1 proc. badanych odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”, wzięliby udział w wyborach. 17,5 proc. mówi, że „raczej tak”, co daje nam 50,6 proc wszystkich badanych, chętnych do głosowania. Poprzedni sondaż pokazywał frekwencję na poziomie 53,3 proc.

Pierwsze miejsce nadal należy do Prawa i Sprawiedliwości. Na partię Jarosława Kaczyńskiego głosować chce 41,3 proc. Polaków (wzrost o 3 pkt. proc.). Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,6 proc. (plus 5 pkt. proc.). Na trzecim miejscu widnieje Konfederacja z wynikiem 8,4 proc. i wzrostem o 1,1 pkt. proc. (ruch Szymona Hołowni nie był uwzględniany w badaniu). Czwarte miejsce to Lewica z 6,7 proc. (1,6 wzrost), a piątek Polskie Stronnictwo Ludowe z 5,9 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 4-5 września na reprezentatywnej próbie 1100 osób. Zastosowano metodę telefoniczną wspomaganą komputerowo (CATI).