Sondaż. Dobry wynik ruchu Hołowni, PSL i Lewica poza Sejmem

Choć w najbliższym czasie nie czekają nas żadne wybory, pracownia Kantar postanowiła sprawdzić, jak kształtują się preferencje polityczne Polaków. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego w dniach 4-9 września 2020 roku na reprezentatywnej próbie 977 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) wynika, że liderem niezmiennie pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 39 proc. wyborców. Na kolejnym miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska, która może liczyć na poparcie w wysokości 26 proc.

Sondaż przynosi dobre wieści dla ruchu Polska 2050 założonego przez Szymona Hołownię. Według sondażu oddanie głosu na formację zadeklarowało 11 proc. wyborców. Próg 5 proc. wymaganych do tego, by uzyskać poselski mandat o jeden punkt procentowy przekroczyłaby Konfederacja. Powody do niezadowolenia mają z pewnością politycy Lewicy oraz PSL. Badanie przeprowadzone przez pracownię Kantar pokazuje, że oba ugrupowania z poparciem w wysokości 4 proc. znalazłyby się poza Sejmem.

10 proc. ankietowanych nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos.

Czytaj także:

Nowa inicjatywa w Sejmie. Na kogo „polują”?