Sejm przyjął uchwałę wspierająca negocjacje rządu w Brukseli. Gorąca debata przed głosowaniem

W czwartek 19 listopada w Sejmie posłowie debatowali nad przyjęciem uchwały w sprawie wsparcia negocjacji rządu nad unijnym budżetem. Przypomnijmy, że z powodu przegłosowania mechanizmu połączenia wypłaty unijnych środków z przestrzeganiem praworządności, Polska i Węgry zapowiedziały zawetowanie unijnego budżetu i zablokowanie utworzenia Funduszu Odbudowy po pandemii. Opozycja ostro krytykuje takie działania rządu.

Z tego powodu w Sejmie głosowano projekt uchwały posłów PiS, w którym Sejm wspiera działania rządu. Uchwała m.in. wzywa do powrotu do rozmów i osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Swoje projekty uchwał wzywające premiera Mateusza Morawieckiego do zawarcia porozumienia ws. budżetu zgłosiły opozycyjne klubu. Jednak wszystkie zostały odrzucone.

Ostatecznie Sejm przyjął w głosowaniu uchwałę wspierająca działania rządu autorstwa posłów PiS. Za było 236 posłów, przeciw 209, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Głosowanie uchwały poprzedziła emocjonalna debata

Zanim doszło do głosowania, w sejmie toczyła się goraca debata. Posłom, a także członkom prezydium Sejmu w omawianej sprawie udzieliły się silne emocje.

Z mównicy przemawiał m.in minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski. – Nazywacie nas fanatykami, zdrajcami, idiotami, głupkami. My jesteśmy wielkimi patriotami, my patrzymy na wiele lat do przodu. Nie macie prawa, by używać takich słów wobec nas – mówił wzbudzajac duże emocje po stronie opozycji.

Witek: Igracie ta Polską, bawicie się tym wszystkim

W pewnym momencie poseł Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej odnosił sie do wczorajszego wystapienia Jarosława Kaczyńskiego wzywajac marszałek Sejmu Elzbiete Witek o ukaranie wicepremiera. – Składam wniosek o przerwę, podczas której pani Marszałek wyciągnie konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe wobec posłów, którzy złamali zarządzenie, które pani Marszałek sama przygotowała i wydała. Wczoraj podczas posiedzenia pan poseł Jarosław Kaczyński występował bez maski –mówił. – Abstrahując od tego co mówił w tym haniebnym wystąpieniu, złamał zarządzenie pani Marszałek. Nie może na tej Sali być świętych krów, jeśli mamy być praworządnym państwem – dodał.

Szłapka zażądał od marszałek Sejmu reakcji i wyciągnięcia konsekwencji wobec Jarosława Kaczyńskiego

Marszałek Sejmu najpierw odniosła się do innego zarządzenia, którego jej zdaniem nie przestrzegają posłowie. Jednak w odpowiedzi na okrzyki z sali sama zareagowała emocjonalnie. – Widzę, że wy nie macie poważnych spraw. Igracie ta Polską, bawicie się tym wszystkim. Niepotrzebnie – stwierdziła wzburzona marszałek.

Nitras: Niczym się nie różnicie od komunistycznych kacyków

Niedługo później prowadzenie obrad z rąk marszałek Witek przejęła wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. W tym czasie głos zabrał poseł Sławomir Nitras, który nazwał debatę „szalenie istotną” i wzywał posłów PiS „do opamiętania”. – Niczym się nie różnicie od komunistycznych kacyków –zwracał się Nitras w stronę polityków PiS.

– Prosze ważyć język –upominała Nitrasa Gosiewska. – Szkoda, ze pani nie kazała się liczyć ze słowami Macierewiczowi i Wójcikowi – odpowiedział poseł KO.

Nitras zarzucał premierowi Morawieckiemu i wicepremierowi Kaczyńskiemu podejmowanie decyzji „w szaleństwie”. –Jeżeli podniesiecie rękę na obecnosć Polski w Unii Europejskiej to na taczkach was wywieziemy i historia was oceni jak Cyrankiewicza – skończył poseł i zszedł z mównicy.

– Nad stanem świadomosci to proszę się własnym zastanowić – odpowiedziała wicemraszałek Gosiewska jeszcze chwilę przekrzykujac się z Nitrasem.

