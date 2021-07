Wzrosła nieufność do Donalda Tuska. Najnowszy sondaż rzuca cień na powrót polityka

W sondażu zapytano Polaków o to, którym politykom ufają. Jak wynika z badania, największym zaufaniem cieszy się prezydent Andrzej Duda (42,7 proc.). Na drugim miejscu uplasował się premier Mateusz Morawiecki (40,3 proc.), a na trzecie miejsce wskoczył lider poprzedniego rankingu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (38,9 proc.). W zestawieniu znaleźli się również kolejno: lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (37 proc.), lider Polski 2050 Szymon Hołownia (36,8 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (34,5 proc.), nowy lider PO Donald Tusk (31,3 proc.), minister zdrowia Adam Niedzielski (28,2 proc.), szef Orlenu Daniel Obajtek (25 proc.), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (24,4 proc.) i marszałek Sejmu Elżbieta Witek (24,4 proc.).

Wzrost nieufności do Donalda Tuska

Onet wskazuje, że w badaniu IBRiS dla portalu, warto odnotować zmienną dotyczącą Donalda Tuska. Były premier poinformował bowiem niedawno o swoim powrocie do polskiej polityki. Wracający na fotel pełniącego obowiązki przewodniczącego PO Tusk zanotował jednak spory wzrost społecznej nieufności. W ciągu miesiąca poziom nieufności do Tuska wzrósł z 49,5 proc. do 58,2 proc.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony w dniach 9–10 lipca na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

