List 12 senatorów z USA do prezydenta Andrzeja Dudy. Tomasz Grodzki reaguje

Grupa amerykańskich senatorów napisała list otwarty do Andrzeja Dudy, w którym zaapelowała do prezydenta, aby doprowadził do wycofania noweli Kodeksu postępowania administracyjnego lub ją zawetował. Na list odpowiedział marszałek Senatu. Tomasz Grodzki w pierwszych słowach podziękował amerykańskim senatorom za przesłanie również do jego wiadomości wspomnianego listu. W dalszej części marszałek poinformował, na jakim etapie legislacyjnym jest nowela.

„Ponieważ obecnie w Senacie mamy do czynienia z ustawą już uchwaloną przez Sejm, Senat jest zobowiązany działać zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji oraz art. 68 Regulaminu Senatu, które nie przewidują całkowitego wycofania ustawy na tym etapie, lecz wskazują Senatowi trzy możliwości: przyjęcie ustawy bez poprawek, odrzucenie ustawy albo wprowadzenie do niej poprawek” – czytamy w piśmie, którego treść publikuje Onet.

Tomasz Grodzki odpowiada na list amerykańskich senatorów

Marszałek Grodzki wskazał, że „wielu senatorów” nie godzi się z treścią uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i dąży do wprowadzenia do niej poprawek. „Argumenty podnoszone przez senatorów, już na etapie prac w komisjach senackich, wskazują na konieczność zabezpieczenia praw spadkobierców niezależnie od ich narodowości. Należy więc spodziewać się, że w tym właśnie duchu Senat uchwali poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Wierzę, że w ten sposób Senat Rzeczypospolitej Polskiej zadba o sprawiedliwość historyczną” – napisał Tomasz Grodzki.

„Mam nadzieję, że Państwo Senatorowie są zorientowani, iż w realiach obecnej kadencji władz parlamentarnych w Polsce to Senat jest ostoją walki o demokrację, prawa człowieka, praworządność i poszanowanie naszej różnorodności, co wielokrotnie udowodniliśmy” – zakończył list marszałek Senatu.

Czytaj też:

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ odpowiada polskiemu ministrowi. Wspomniała o rozmowie Kaczyńskich