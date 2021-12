Tusk oskarża Dudę i Morawieckiego. „Prezydent pozwalał sobie wielokrotnie na dwuznaczne komunikaty”

Nie wiem, co trzeba mieć w sobie, by będąc premierem czy ministrem oceniać, że nie ma problemu - powiedział Donald Tusk, nawiązując do retoryki premiera i ministra zdrowia wobec statystyk zachorowań i zgonów na COVID-19.

Tusk zarzucił rządzącym brak jakiejkolwiek strategii walki z czwartą falą pandemii. – Każdego dnia wymiera nieduża miejscowość – zauważył i przypomniał, że PO gotowa była poprzeć każde skonsultowane przez rząd z radą medyczną rozwiązanie, a tymczasem rząd "nie chce przedstawić nawet elementarnej informacji". Donald Tusk oskarżył też premiera i prezydenta o zniechęcanie Polaków do szczepień przez szereg wypowiedzi podważających sens szczepienia czy wagę niebezpieczeństwa związanego z pandemią. – Prezydent Duda pozwalał sobie wielokrotnie na dwuznaczne komunikaty. (...) W jakimś sensie panowie Duda i Morawiecki zachowują się właściwie jak antyszczepionkowcy i ludzie, którzy wypierają istnienie pandemii, może dlatego, że nie chcą brać odpowiedzialności za żadne decyzje – mówił lider PO. Koronawirus w Polsce. Prezydent Duda o szczepieniach W ostatnim czasie dużym echem odbiła się wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, którą wygłosił podczas konferencji prasowej po spotkaniu przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej. Chodziło o odpowiedź na pytanie, czy politycy wspierają wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. – Muszę państwu powiedzieć, że znając podejście moich rodaków, takie poczucie wolności, nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce można było wprowadzić przymusowe szczepienia – odpowiedział prezydent Andrzej Duda. Zaapelował jednak, aby się szczepić i „podejść do sprawy jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw”. Prezydent zauważał też, że ponad 90 proc. osób hospitalizowanych w związku z COVID-19 nie przyjęło szczepionki. W naszym tekście wyjaśnialiśmy, że w Polsce obowiązują przymusowe szczepienia, a obowiązek dotyczy chorób dziecięcych. Czytaj też:

