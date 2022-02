Konfederacja rusza w Polskę „Tirem Wolności”. Bosak straszy „Kanadą i Australią w Polsce”

„Tir Wolności”, czyli wielka ciężarówka z hasłami Konfederacji ruszyła w Polskę. Pojazd oklejony jest sloganami o treści: „Sukces Konfederacji! Wraca normalność!” oraz „Rozliczymy ich za lockdown” z wizerunkami polityków PiS.

Tir w przeciągu tygodnia przyjedzie do kilkunastu miast wojewódzkich na konferencje prasowe. Pierwsza z nich odbyła się przed Stadionem Narodowym w Warszawie. – Przypominamy, że Konfederacja była jedynym ugrupowaniem, która głosowała przeciwko pierwszej ustawie covidowej – mówił w jej trakcie poseł Krzysztof Bosak.

– Nie oszukujmy się; to, że jakieś prawa mamy wpisane do konstytucji, przez ostatnie dwa lata w żaden sposób nie obchodziło pozostałych partii politycznych. Oni wykorzystują przepisy konstytucyjne tylko wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne – przekonywał jeden z liderów Konfederacji.

Bosak w pewnym momencie konferencji prasowej stwierdził, że „gdyby nie było Konfederacji w polityce parlamentarnej, to moglibyśmy mieć taka samą dramatyczną sytuację, jak w tej chwili widzimy w Kanadzie, jak widzieliśmy w Australii”. Jak mówił dalej, miał na myśli bicie protestujących prze policję i tratowanie ich końmi.

Bosak zapowiada rozliczenie winnych nieprawidłowości

Konfederacja zapowiedziała, że „rozliczy winnych” nieprawidłowości i nadużyć, w tym odpowiedzialnych za „paraliż służby zdrowia i spowodowane tym zgony nadliczbowe”. – I dziś rusza „Tir Wolności”, aby przypomnieć o tym, podkreślić, że jesteśmy jedyną siłą polityczną, która sprzeciwiała się temu, co narzucał główny nurt globalistyczny wielkich korporacji farmaceutycznych i organizacji międzynarodowych – dodawał Bosak.

