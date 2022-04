Nowe prawo w Rosji. Władimir Putin podpisał ustawę wprowadzającą kolejne kary

Kreml wprowadza kolejne przepisy wymierzone w wolność słowa. Jak informuje rosyjska, państwowa agencja RIA Nowosti Władimir Putin podpisał w sobotę ustawę, która przewiduje kary grzywny lub aresztu za „publiczne porównywanie działań ZSRR i nazistowskich Niemiec”. Stwierdzono w niej, że osoby, które „publicznie identyfikują cele, decyzje i działania kierownictwa, dowództwa i personelu wojskowego ZSRR z celami, decyzjami i działaniami nazistowskich Niemiec”, będą podlegać karze grzywny. Karane będzie także zaprzeczanie „decydującej roli narodu radzieckiego w pokonaniu nazistowskich Niemiec i humanitarnej misji Związku Radzieckiego w wyzwoleniu krajów Europy”.

Kara za złamanie zakazu ma wynosić od tysiąca do 50 tys. rubli – inne stawki przewidziano dla zwykłych obywateli, a inne dla urzędników. Nowe przepisy przewidują też karę 15 dni aresztu dla obywateli za powtórne popełnienie wykroczenia.

Kolejne zaostrzenie prawa w Rosji

To kolejne zaostrzenie prawa w Rosji w ostatnich tygodniach. Na początku marca Putin podpisał ustawę wprowadzającą kary nawet do 15 lat więzienia za publikowanie „świadomie fałszywych informacji” o rosyjskich siłach zbrojnych i nawoływanie do wprowadzenia sankcji wobec Rosji. Z kolei kilka dni później wprowadzono zmiany w prawie dotyczące wyborów. Nowa ustawa umożliwia głosowanie przez internet we wszystkich wyborach na terenie całej Rosji. Przeciwnicy Kremla uważają, że ułatwi to władzom fałszowanie wyników wyborów.

W rosyjskich państwowych mediach utrzymywany jest kłamliwy przekaz, że Rosja prowadzi na terenie Ukrainy „specjalną operację wojskową”, a armia uderza tylko „infrastrukturę wojskową i wojska ukraińskie”.

