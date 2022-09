„Będzie trzecia kadencja”. Premier Morawiecki pewny wygranej w wyborach

– Chcę powiedzieć jasno, chcę by to wybrzmiało: my kolejne wybory wygramy, dalej będziemy prowadzili dobrym kursem polskie sprawy. Szanse na trzecią kadencję są bardzo duże – podkreślał w opublikowanym fragmencie wywiadu dla „Sieci” premier Mateusz Morawiecki. Polityk przekonywał, że jego ugrupowanie zmieniło Polskę, a także „wzmocniło fundamenty jej rozwoju i bezpieczeństwa”.

– Jeśli uzyskamy zgodę Polaków na kolejne cztery lata, to perspektywa 12 lat daje pewność domknięcia kluczowych projektów – stwierdził. Jego zdaniem podczas najbliższych wyborów będziemy decydować między „projektem rozwoju, który reprezentuje nasz obóz, a stagnacją połączoną z potulnością wobec sił zewnętrznych znaną Polakom z przeszłości”. – Nasi oponenci polityczni krytykują duże projekty rozwojowe – mówił. – Ich podejście jest szokująco archaiczne, nienowoczesne – dodawał.

– Polska zasługuje na więcej niż miałkość i miernota, w którą próbuje nas wepchnąć opozycja. Projekty, które realizujemy, mamy w planach, podnoszą nas na zupełnie nowy poziom cywilizacyjnego rozwoju. Ich przerwanie przez kompletną zmianę rządu byłoby dla Polski prawdziwym nieszczęściem. Dlatego musimy walczyć, musimy zwyciężyć. I to zwycięstwo jest w zasięgu ręki – przekonywał polityk.

Morawiecki uważa, że jesteśmy w punkcie zwrotnym historii naszego kontynentu. W jego opinii przez ostatnie kilkadziesiąt lat Europa wpadała w uzależnienie energetyczne od Rosji, z którego trudno jej teraz wyjść. Wyraził jednak nadzieję, że pozostanie w nim jest niemożliwe, ponieważ oznaczać będzie wyłącznie kolejne wojny w naszym regionie. – Dla Rosji energia jest bronią, taką samą jak rakiety czy roń atomowa – przypomniał.

