Najnowszy sondaż. Sześć partii w Sejmie, PiS wypada słabiej niż w 2015 roku

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 36,1 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska – na 29,4 proc. Oba bloki nieco poprawiły swój wynik w stosunku do poprzedniego miesiąca – odpowiednio o 0,2 pkt proc. i 0,6 pkt proc. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Lewica, która cieszy się poparciem 10,1 proc. badanych.

Czwarty wynik osiągnęła Polska 2050, na którą chce głosować 8,2 proc. ankietowanych. Ugrupowanie Szymona Hołowni traci 1,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Zyskuje za to Konfederacja, która poprawia swój wynik o 0,7 pkt proc. i ląduje na piątym miejscu z rezultatem 7,4 proc. Stawkę zamyka Polskie Stronnictwo Ludowe. Na ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza chce głosować 6,7 proc. badanych. To o 0,2 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Chęć pójścia do urn zadeklarowało 55 proc. badanych.

Sześć partii w Sejmie to problem dla PiS-u

Symulacja podziału mandatów stawia pod znakiem zapytania samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobywa bowiem 203 mandaty (231 daje większość – red.). W porównaniu do wyborów z 2019 roku to strata 32 mandatów. O 11 posłów więcej wprowadziłaby za to Koalicja Obuywatelska, w której ławach zasiadłoby 145 parlamenttarzystów. Lewica miałaby 39 przedstawicieli, Polska 2050 – 30, PSL i Konfederacja – po 21.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię Estymator dla DoRzeczy.pl w dniach 12-13 stycznia 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1029 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. „W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować” – podaje portal.

Czytaj też:

Sondaż. Zapytali Polaków, kto najlepiej rządził. Zaskakujący wynikCzytaj też:

Miało zachwiać Zjednoczoną Prawicą, wywołało wstrząs na opozycji. Co wiadomo po głosowaniu o SN?