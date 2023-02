Polska 2050 zapowiada skargę do ETPC. „Finansowanie było i jest transparentne”

Pod koniec grudnia Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Polski 2050 za 2021 rok. Podejrzenia wzbudził fakt, że partia wpisana do ewidencji w marcu 2021 roku, nie wykazała żadnych wpłat, darowizn, przyjętych wartości niepieniężnych oraz wydatków. Partia Szymona Hołowni złożyła skargę na decyzję PKW do Sądu Najwyższego 9 stycznia. We wtorek SN skargę oddalił.

Jednak Polska 2050 zamierza walczyć o swoje, a decyzję SN zaskarży do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. „Partia Polska 2050 Szymona Hołowni działa zgodnie z prawem, a jej finansowanie było i jest transparentne. Fundamentalnie nie zgadzamy się z uzasadnieniem odrzucenia naszej skargi na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, zaprezentowanym przez upolityczniony skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej, złożony w całości z nielegalnie wybranych tzw. neosędziów” – czytamy w oświadczeniu zarządu partii.

Polska 2050 nie zgadza się z decyzją Sądu Najwyższego

„Stoimy na stanowisku, iż odrzucenie naszej skargi przez Sąd Najwyższy nastąpiło z rażącym naruszeniem przepisów prawa” – podkreślono w oświadczeniu. Jak czytamy dalej, po odrzuceniu przez PKW sprawozdania za 2021 rok, członkowie partii podjęli „działania zmierzające do zbadania akt PKW”. „Stwierdziliśmy na miejscu w siedzibie PKW, że akta zawierają wyłącznie treść uchwały i odpowiedzi udzielone PKW przez skarbnika partii. Nie ma w nich żadnego materiału dowodowego” – zaznaczono.

Politycy Polski 2050 wyjaśniają, że w skardze do SN zarzucali PKW „podjęcie decyzji wyłącznie na podstawie własnych domniemań, bez cienia dowodów”. „Za bulwersujący uznajemy fakt wygenerowania materiału dowodowego przez PKW dopiero podczas postępowania odwoławczego przed Sądem Najwyższym, a za skandaliczne uznajemy błędy rzeczowe i merytoryczne, jakie w tym gromadzonym naprędce materiale się znalazły” – czytamy w oświadczeniu zarządu partii.

„Partia Polska 2050 Szymona Hołowni działa zgodnie z prawem”

Zarząd przekonuje też, że przedstawiona przez PKW dokumentacja fotograficzna „nie posiada żadnego waloru dowodowego”, a zdjęcia „pochodzą albo z doniesień prasowych, albo ze strony internetowej Stowarzyszenia Polska 2050”. „Na tej podstawie złożona z tzw. neosędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN zdecydowała się odrzucić naszą zasadną i dobrze umotywowaną skargę na działanie PKW, sankcjonując w ten sposób nieznaną dotąd w praworządnych demokracjach praktykę dowodową” – stwierdzają politycy Polski 2050.

W oświadczeniu czytamy też, że członkom partii nie pozwolono odnieść się do nowych dowodów, a skarga została oddalona bez wyjaśnień z ich strony. „Partia Polska 2050 Szymona Hołowni działa zgodnie z prawem, z pełną świadomością niedoskonałości tego prawa, pokonując często absurdalne trudności, które wiążą się z jego przestrzeganiem” – zaznaczono.

Zarząd Polski 2050 poinformował, że w najbliższym czasie skieruje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargę na decyzję Sądu Najwyższego.

