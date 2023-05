Marianna Schreiber o głośnych słowach Donalda Tuska. „Właśnie okropnie obraził moją mamę”

Donald Tusk w czwartek spotkał się z mieszkańcami Sulechowa. „Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci oraz kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma pewien sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli” – powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

Słowa byłego premiera spotkały się z głośnym odzewem wśród osób związanych ze Zjednoczoną Prawicą. „Można by wiele na temat tych słów pogardy Donalda Tusk wobec wyborców Prawa i Sprawiedliwości napisać, ale je przede wszystkim należy zapamiętać” – skomentował europoseł oraz szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

Zbigniew Ziobro o kontrowersyjnej wypowiedzi lidera PO. „Pogarda to drugie imię herr Tuska”

„Pogarda to drugie imię Donalda Tuska i jego środowiska. Oni mają ją w genach – nienawiść do ludzi pracy, osób wierzących, polskich rodzin. Nie chcieli dać 500+, bo twierdzili, że Polacy wszystko przepiją. Dziś słyszymy Herr Tuska, że wyborcy PiS ‘chleją, biją dzieci, kobiety, pracą się nie zhańbili’. Gdy wróci do władzy, odbierze 500+ i każdą finansową pomoc, bo gardzi tymi, którzy nie mają milionów na koncie” – stwierdził z kolei Zbigniew Ziobro.

Tuskowi dostało się również od Marianny Schreiber. „Co to ma być? Pan właśnie okropnie obraził moją mamę, która (mówię otwarcie), głosuje na PiS. Jak można wrzucać do jednego worka patologię z uczciwymi wyborcami przeciwników politycznych – patriotami?” – zaznaczyła żona szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera.

Rzecznik PiS skrytykował Donalda Tuska. „Jego słowa są oburzające”

Głos zabrał też w radiowej Jedynce rzecznik PiS. – Słowa są oburzające. Pokazują rzeczywisty stosunek PO do znacznej części polskiego społeczeństwa. Nie po raz pierwszy pojawiły się oszczerstwa i epitety negatywne w stosunku do tych, którzy popierają PiS. Tusk jest cynikiem i wie, że programy społeczne, które realizujemy od lat, cieszą się poparciem społecznym, ale rzeczywisty stosunek polityków PO do nich jest taki, że te programy trzeba likwidować i podatki trzeba podnosić – ocenił Rafał Bochenek.

