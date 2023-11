Morawiecki chce się zobaczyć z Hołownią. „Może to nie najpiękniej wpraszać się na spotkanie…”

– Jeśli pan marszałek Szymon Hołownia byłby skłonny przyjąć mnie na spotkanie, to bardzo chętnie się z nim spotkam. Może to nie najpiękniej wpraszać się na spotkanie, ale jeśliby mnie zaprosił, to się pojawię – powiedział Mateusz Morawiecki w poniedziałek na konferencji prasowej.

Morawiecki zapowiada trzy projekty ustaw

Premier oświadczył, że ma „trzy bardzo konkretne dla polskich rodzin propozycje” i to one miałyby być przedmiotem rozmów z Hołownią. Chodzi o ustawy dotyczące wakacji kredytowych na 2024 rok, zamrożenie cen energii elektrycznej oraz o przedłużenie zerowego VAT-u na żywność.

– Zresztą zgłosimy już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ponieważ ustawy są gotowe – zapowiedział.



„Dekalog polskich spraw”

Podczas konferencji, na której zostały zaprezentowane kolejne punkty „Dekalogu polskich spraw”, Morawiecki przekonywał, że „chcą stabilnego, ponadpartyjnego rządu, a nie rządu zemsty, igrzysk, które szykuje lider opozycji”. – Chcemy spokojnego rozwoju, skoncentrowania się na realizacji tych wszystkich tematów, o których mówiliśmy – powiedział.

Jego zdaniem „pewnego rodzaju umową społeczną ponadpartyjną, nawet pozapartyjną” mogłaby być polityka społeczna. – Przecież to wszystko robimy po to, aby podnosić standard życia, aby poprawiać życie naszych dzieci, aby poprawiać los polskich rodzin, polskich seniorów – wskazał.

Premier apeluje do posłów

Morawiecki zwrócił się też z apelem do parlamentarzystów, którzy zasiadają w Sejmie nowej kadencji. – To wy będziecie głosowali nad rządem. Wybrali was wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do realizacji tego, co jest w waszym programie. 24 ogólniki pokazują, że główny lider opozycji chce odejść od realizacji waszych podstawowych punktów programowych. My gwarantujemy realizację nawet waszych punktów – przekonywał.

