Przyłębska reaguje na słowa Hołowni. „Apeluję o zaprzestanie bezprawnych działań”

11 września marszałek poinformował, że we wtorek odbyło się spotkanie z ekspertami – wybitnymi prawnikami – ws. Trybunału Konstytucyjnego. Przyznał, że było „długie i bardzo konstruktywne”.

Mówiąc o sytuacji wokół TK, stwierdził, że Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Julia Przyłębska będą wydawali postanowienia zabezpieczające w różnych sprawach. – Tym sędziom będzie nadal się wydawało, że kręcą kulą ziemską i że siedzą w sterowni, w której można tu wyłączyć Sejm, tam wyłączyć premiera i robić jeszcze inne różne rzeczy. Nie można im tego zabronić, niestety finansujemy ich ze swoich podatków, ale trudno – zauważył.

Przyłębska do Hołowni: Czas na refleksję, lekturę konstytucji

Następnie powiedział, że trybunał pracuje „w trybie przyspieszonym” i każdego tygodnia czegoś nowego zakazuje rządzącym. – Jakby mógł, zakazałby nam wchodzenia do Sejmu – stwierdził. Przypomniał, że Piotrowicz i Wyrembiak zabronili wczoraj działania jednej z komisji śledczych, która ma za zadanie zbadać sprawę użycia izraelskiego oprogramowania Pegasus. – Dobrze rozumiem, że Piotrowicz – jako przedstawiciel poprzedniej ekipy rządzącej – ma interes w tym, by nie wyjaśniać spraw, które tamta ekipa nakręciła. My się tym nie będziemy przejmować, komisje śledcze będą działać zgodnie z mandatem, który dał im Sejm – zaznaczył.

Prezes TK zaapelowała do marszałka Sejmu

Serwis wpolityce.pl zwrócił się do prezes Przyłębskiej, by odniosła się do słów, które padły na konferencji prasowej Hołowni. Nazwała je „bezprecedensowym atakiem na TK”. Przypomniała, że konstytucja „nie przewiduje dla marszałka i podpowiadających mu, w zaciszu gabinetów, autorytetów prawniczych takiej kompetencji”. Stwierdziła, że Hołownia w trakcie „swojej publicznej wypowiedzi podczas konferencji prasowej naruszył wszelkie zasady demokracji i państwa prawa”. „Cytując klasyka: »nie tędy droga, panie marszałku – czas na refleksję, lekturę konstytucji, przyswojenie wiedzy o pana kompetencjach«” – napisała.



Prezes TK wskazała na „lekceważący stosunek” marszałka wobec TK i sędziów. Napisała, że „wybrano ich według demokratycznych reguł, zgodnie z obowiązującym prawem”, a także, że Hołownia nie może zmieniać konstytucji i dowolnie kształtować systemu prawnego, bo nie pozwala mu na to jego funkcja w Sejmie.

„Nawołuje Pan do bojkotu konstytucyjnego organu państwa. Apeluję o zaprzestanie tych bezprawnych działań. Przypominam także, że pana ustawowym zadaniem, za które m.in. pobiera pan wynagrodzenie, jest w pierwszej kolejności wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a nie jedynie ich komentowanie” – czytamy.

TK o działaniu komisji: Niezgodne z konstytucją

Przypomnijmy – 10 września sędziowie TK zdecydowali, że zakres działania sejmowej komisji ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

Pod orzeczeniem podpisali się sędziowie: Jędrzejewski, Piotrowicz i Wyrembak, kojarzeni przez opinię publiczną z partią Jarosława Kaczyńskiego – Prawem i Sprawiedliwością.

