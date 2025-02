Co siódmy Polak nie wie, na kogo zagłosuje. Najnowszy sondaż poparcia

Od ostatnich wyborów parlamentarnych minęło już blisko półtora roku. To wystarczająco długo, żeby nowa władza całkowicie położyła swoje poparcie lub wręcz przeciwnie: żeby poszerzyła grono wyborców. Ani jedno, ani drugie nie miało miejsca.

Prawo i Sprawiedliwość za Koalicją Obywatelską

Na pierwszym miejscu w sondażu przygotowanym przez IBRiS na zlecenie Onetu znalazła się Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska liczyć może na poparcie na poziomie 29,3 proc. głosów. To przełożyłoby się na 164 mandaty. W wyborach w 2023 roku partia zdobyła 157 mandatów, czyli o siedem mniej.

Drugie miejsce należy do rządzącego jeszcze do niedawna Prawa i Sprawiedliwości. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 27,4 proc. badanych. Ugrupowanie uzyskałoby 173 mandaty. To duży spadek względem ostatnich wyborów, w których ugrupowanie uzyskało 194 mandaty – o 21 mandatów więcej.

Konfederacja umacnia swoją pozycję

Trzecie miejsce przypada Konfederacji, którą wskazało 10,9 proc. badanych. Ugrupowanie zdobyłoby 53 mandaty i byłby to największy wzrost względem ostatnich wyborów. Wówczas partia zdobyła 18 mandatów, czyli o 35 mniej.

Na czwartym miejscu uplasowała się Trzecia Droga z wynikiem 9,6 proc. poparcia. Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego zdobyłaby 44 mandaty. W 2023 roku było to 65 mandatów. Tak jak w przypadku PiS, tak i tutaj spadek reprezentacji w Sejmie wynosi 21 mandatów.

Ostatnie miejsce wśród partii, które znalazłyby się w Sejmie, zajmuje Lewica. Głos na nią oddałoby 7,7 proc. badanych. Przełożyłoby się to na 26 mandatów. Dokładnie tyle, ile ugrupowanie zdobyło ostatnio.

Co siódmy Polak nie wie, na kogo zagłosuje

Poza Sejmem znalazłaby się partia Razem z poparciem 0,9 proc. badanych. Na inne ugrupowania głos oddałoby 0,4 proc. osób biorących udział w sondażu. Aż 13,9 proc. ankietowanych – czyli co siódma osoba – nie wie, na kogo oddałoby głos.

Większość w Sejmie zostałaby po stronie aktualnej koalicji. Łącznie KO, Trzecią Drogę i Lewicę reprezentowałoby 234 posłów. Opozycji – PiS i Konfederacji – przypadłoby 226 miejsc.

