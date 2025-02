Matecki trafi do aresztu? Zdecydowany ruch Bodnara

„Przekazałem dzisiaj do Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni wniosek o uchylenie przez Sejm immunitetu posła Dariusza Mateckiego oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie” – napisał Adam Bodnar w mediach społecznościowych we wtorek 25 lutego.

Bodnar złożył wniosek o uchylenie immunitetu Mateckiemu. „Ciąg dalszy nastąpi”

Minister sprawiedliwości poinformował, że wniosek jest efektem pracy Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, wyjaśniającego aferę Funduszu Sprawiedliwości wraz ze sprawami powiązanymi.

Poseł ma m.in. usłyszeć zarzuty dotyczące:

podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej polegających na konsultowaniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości warunków ofert stowarzyszeń Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia przed formalnym złożeniem tych ofert w konkursie na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości;

podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, zmierzających do wskazania wbrew zasadom ogłoszonego konkursu określonych organizacji jako tych, które mają otrzymać dotację celową;

podjęcia czynności mających na celu udaremnienie oraz utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 447.500 zł;

zawarcia z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych dwóch pozornych umów o pracę oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach potwierdzających wykonanie pracy, która w rzeczywistości nie była wykonana.

„Zarzuty oparte są na obszernym materiale dowodowym. Liczę na sprawne rozpatrzenie wniosku przez Sejm” – stwierdził Bodnar. „Ciąg dalszy nastąpi” – dodał.

Prokuratura o Mateckim: Czyny zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10

Jednocześnie w sprawie komunikat wydała prokuratura.

„Zgromadzony materiał dowodowy w szczególności w postaci depozycji podejrzanych i świadków, zapisów elektronicznych nośników informacji oraz urządzeń służących do ich utrwalania, dokumentów, oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas czynności przeszukania, a w tym 20 elektronicznych nośników pamięci oraz telefony komórkowe, analizy przepływów finansowych opracowanej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dostarczył podstaw do przyjęcia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Dariusza Mateckiego 6 przestępstw” – czytamy w nim.

Prokuratura wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez posła Dariusza Mateckiego wskazanych czynów, co ma stanowić przesłankę dla zastosowania środków zapobiegawczych.

„Ponadto ustalone okoliczności sprawy, tj. natura i specyfika działalności przestępczej, działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, stwarzają realną obawę, że Dariusz Matecki będzie bezprawnie utrudniał postępowanie, co w związku z koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania uzasadnia wniosek o zatrzymanie w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych oraz niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na istniejącą obawę matactwa oraz grożącą surową karę” – czytamy w komunikacie. „Czyny zabronione, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały popełnione przez posła Dariusza Mateckiego, charakteryzują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości i zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10” – dodano.

