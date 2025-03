Nawrocki krytykuje ruch Tuska po kłótni w Białym Domu. Błyskawiczna odpowiedź

W piątek doszło do wymiany zdań w Białym Domu pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego zastępcą J.D. Vance'em, a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraińskiego prezydenta szybko wsparli europejscy liderzy, w tym Donald Tusk. „Drogi Wołodymyrze Zełenski, drodzy ukraińscy przyjaciele, nie jesteście sami” – napisał jeszcze w piątek wieczorem w portalu X polski premier.

Nawrocki skrytykował Tuska, jest odpowiedź. „Niech nikt już nie udaje”

W sobotę do słów Tuska odniósł się popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki.

„»Polska wykonała świetną robotę«. Nie marnujmy tego emocjonalnymi wpisami D. Tuska. Zamiast podsycania sporu zajmijmy się budową porozumienia USA-UA. To kwestia naszego bezpieczeństwa” – napisał Nawrockie, w ten sposób nawiązując do pochwał, jakie Trump wygłosił w kierunku Polski podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim.

Na wpis Nawrockiego szybko odpowiedział Donald Tusk.

„Dziś staje się jasne, kto w Polsce chce realizować rosyjskie interesy. Z głupoty czy z wyrachowania – bez znaczenia” – napisał premier. „Dlatego stawka tych wyborów jest wysoka jak nigdy dotąd. I niech nikt już nie udaje, że tego nie widzi. Niepodległa Polska w silnej Europie albo Rosja. Twój wybór” – dodał.

Trump o Polsce na spotkaniu z Zełenskim

Co ciekawe, cała awantura pomiędzy amerykańskim i ukraińskim prezydentem rozpoczęła się od pytania zadanego przez polskiego dziennikarza Marka Wałkuskiego. I to także korespondent Polskiego Radia rozpoczął temat, który doprowadził do zapewnienia Trumpa, że jest „oddany Polsce”.

– Jestem bardzo oddany Polsce. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO. Jak wiesz, zapłacili więcej, niż musieli. To jedni z najlepszych ludzi, jakich kiedykolwiek znałem. Jestem bardzo oddany Polsce – podkreślał amerykański prezydent.

