Najnowszy sondaż partyjny. Opozycja rośnie w siłę

Choć wielkimi krokami zbliżamy się do majowych wyborów prezydenckich i na każdym kroku widzimy sondaże mówiące o poparciu dla kandydatów konkretnych partii politycznych – lub kandydatów niezależnych – to niewiele mówi to o realnym poparciu dla samych ugrupowań. Niekiedy poparcie dla kandydata jest wyższe niż dla partii, niekiedy wręcz odwrotnie. Jak w takim razie wygląda aktualny układ sił?

KO, PiS, Konfederacja. Podium pozostaje bez zmian

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska – wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Na ugrupowanie Donalda Tuska zagłosowałoby 31,1 proc. badanych. To o 1,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim takim badaniu.

Na drugim miejscu sondażu poparcia znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na największą polską partię opozycyjną zagłosowałoby 28,6 proc. badanych. W tym przypadku odnotowany został wzrost o 0,5 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 17,2 proc. głosów. Tutaj także widoczny jest wzrost względem poprzedniego badania i wynosi on 1,1 pkt proc.

Trzecia Droga i Lewica. Te partie mogą mieć problem z progiem wyborczym

Na czwartym miejscu znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 5,8 proc. głosów i spadkiem o 2,2 pkt proc. względem ostatniego badania. Co ważne, ze względu na formę koalicyjną i złożenie z dwóch partii – Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 – pod znakiem zapytania stałoby aktualnie przekroczenie przez ugrupowanie progu wyborczego, który wynosi w tym przypadku 8 proc.

Problem z przekroczeniem progu mogłaby mieć także Lewica, na którą chęć oddania głosu wyraziło 4,9 proc. badanych. Widoczny jest tutaj największy spadek, który wyniósł 2,7 pkt proc.

Partia Razem może liczyć na 1,1 proc. poparcia, czyli tyle samo, ile w poprzednim badaniu.

O 5,7 pkt proc. wzrosła liczna osób niezdecydowanych, która wynosi aktualnie 11,3 proc. badanych.

