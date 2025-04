Korespondencyjny pojedynek Tuska i Kaczyńskiego. Wskazali dwa nazwiska

W poniedziałek 28 kwietnia redakcja „Super Expressu” zorganizowała debatę prezydencką, która odbyła się w dynamicznej formule. Kandydaci, którzy startują w wyborach, sami zadawali pytania swoim politycznym rywalom, a na zakończenie każdy z uczestników dyskusji miał 90 sekund na wygłoszenie mowy końcowej. Podczas wydarzenia stawili się wszyscy kandydaci.

Kto wygrał debatę prezydencką? Tusk i Kaczyński zabrali głos

Jeszcze w czasie trwania debaty media społecznościowe zaczęła zalewać fala komentarzy, w których środowiska polityczne chwaliły swoich kandydatów i ogłaszały ich zwycięstwo. Głos zabrali m.in. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. „Rafał Trzaskowski wygrywa tę debatę. I to w formule »wszyscy na jednego«” – napisał szef polskiego rządu na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Podczas debaty dostrzegłem wiele nieszczęścia – bo głupota w polityce oraz niezrozumienie mechanizmów demokracji i współczesnych czasów jest nieszczęściem. Z satysfakcją stwierdzam, że był jeden uczestnik, który pokazał, że te czasy naprawdę rozumie i że jest w stanie podjąć trudne brzemię, jakim jest przewodzenie Polsce i Polakom – i to jest Karol Nawrocki” – napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

„Wśród zamieszania i dziwnych twierdzeń szczególnie uderzały niezwykle wręcz bezczelne kłamstwa, ze szczególnym wyróżnieniem obrony granicy. Najbardziej intensywny atak na nią miał miejsce za naszych czasów. To my stworzyliśmy podstawy do tego, żeby go odeprzeć, oni to wówczas wściekle atakowali” – dodał Jarosław Kaczyński, a następnie jeszcze raz zaznaczył, że: „bezapelacyjnym zwycięzcą tego starcia jest Karol Nawrocki”.

Kolejne debaty przedwyborcze. Kiedy się odbędą?

To nie koniec debat. Już 4 maja odbędzie się kolejny pojedynek na słowa, a wydarzenie zorganizuje wPolsce24, 9 maja – Telewizja Republika oraz 12 maja – TVP, TVN i Polsat. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a jeżeli wówczas nie uda się wyłonić następcy Andrzeja Dudy, 1 czerwca zostanie przeprowadzona druga tura głosowania.

