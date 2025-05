Którego kandydata nazwiemy „patriotą”, a kogo „obytym w świecie”? Polacy odpowiedzieli

W tym nietypowym zadaniu ankietowani dostali do wyboru 12 różnych opisów. Mieli przypisać je do Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena lub Szymona Hołowni. Musieli stwierdzić, do którego z nich najbardziej pasuje stwierdzenie:

Uczciwy,

Wierny swoim zasadom,

Ma silny charakter,

Prawdomówny,

Prawdziwy patriota,

Dobrze wykształcony,

Doskonale zna języki obce,

Ma dobrą prezencję,

Jest obyty w świecie,

Cieszy są szacunkiem,

Ma sukcesy w życiu politycznym,

Jest dobrze przygotowany do roli prezydenta Polski.

Sondaż. Ankietowani mieli przypisać cechy do kandydatów

Rafałowi Trzaskowskiemu z KO 53 proc. badanych przypisało cechę „dobrze wykształcony”. 52 proc. uznało, iż „ma dobrą prezencję”, a 51 proc. uważa, iż jest „obyty w świecie” oraz „doskonale zna języki obce”.

U Karola Nawrockiego popieranego przez PiS również najwięcej osób wskazało, że jest „dobrze wykształcony” (30 proc.). 28 proc. wskazało na jego „dobrą prezencję”, a 27 proc. uznało, że jest „prawdziwym patriotą” i 25 proc., iż „ma silny charakter”.

U Sławomira Mentzena z Konfederacji wygrała opcja „ma silny charakter” (30 proc.), a kolejne były „dobrze wykształcony” (27 proc., „ma dobrą prezencję” (27 proc. oraz „wierny swoim zasadom” (25 proc.).

Z kolei u Szymona Hołowni 25 proc. badanych stwierdziło, że „ma dobrą prezencję”, także 25 proc., iż „odnosi sukcesy w życiu politycznym”, 22 proc., że „jest uczciwy”, a 21 proc. wybrało „wierny swoim zasadom” oraz „dobrze wykształcony”.

Który kandydat „jest dobrze przygotowany do roli prezydenta Polski”?

Co ciekawe, 41 proc. wszystkich wyborców wybrało opcję, że Trzaskowski „jest dobrze przygotowany do roli prezydenta Polski”. U Nawrockiego taką odpowiedź wskazało jedynie 23 proc. badanych. Hołownia pod tym względem uzyskał 18 proc., a Mentzena 11 proc.

Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1002 Polaków w wieku 18 lat i więcej, w dniach 2-6 maja 2025 r. Wyniki procentowe są zaokrąglone do pełnych wartości.

