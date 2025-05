Trzaskowski ze spadkiem tuż przed wyborami. Ten sondaż to alarm dla KO

Do rozpoczęcia pierwszej tury wyborów prezydenckich zostało zaledwie kilkadziesiąt godzin. Jeszcze mniej czasu pozostało do rozpoczęcia ciszy wyborczej, która startuje równo o północy w nocy z piątku na sobotę. Do tego czasu kandydaci mogą jeszcze starać się o zdobycie dodatkowych głosów, które poruszą słupkami poparcia. Jeśli jednak nie uda im się tego zrobić, wyniki wyborów mogą wyglądać tak, jak w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24.

Sondaż wyborczy. Zaciekła walka o czwarte miejsce

Według tego badania na pierwszym miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski. Kandydata Koalicji Obywatelskiej wskazało 29 proc. badanych. Jest to jednak mniej niż w poprzednim sondażu, w którym prezydent Warszawy uzyskał 31 proc. poparcia – o 2 pkt proc. więcej niż aktualnie.

Drugie miejsce w badaniu przypadku Karolowi Nawrockiemu. Głos na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 25 proc. badanych. W tym przypadku jest to wynik identyczny, jak przy poprzednim sondażu.

Ostatnie miejsce podium przypadło Sławomirowi Mentzenowi. Kandydat Konfederacji uzyskał w badaniu 12 proc. poparcia, czyli o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Czwarte i piąte miejsce uzyskali Adrian Zandberg i Szymon Hołownia. Zarówno kandydat Razem, jak i kandydat Polski 2050 popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskali po 7 proc. poparcia. W obu przypadkach zanotowano 2 pkt proc. wzrostu.

Na kolejnych miejscach w sondażu znaleźli się: Magdalena Biejat – 6 proc., Grzegorz Braun – 4 proc., Krzysztof Stanowski – 2 proc., Joanna Senyszyn – 2 proc., Marek Jakubiak – 2 proc. oraz Artur Bartoszewicz – 1 proc.

Po 0 proc. uzyskali Maciej Maciak i Marek Woch.

2 proc. badanych nie było w stanie udzielić odpowiedzi, a 1 proc. odmówił udzielenia odpowiedzi.

Sondaż wyborczy. Karol Nawrocki odwraca straty przy drugiej turze

Badani Polacy zostali zapytani także o to, na kogo zagłosowaliby w drugiej turze wyborów, jeśli znaleźliby się w niej – jak aktualnie wskazują sondaże – Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Z takiego starcia zgodnie z sondażem pracowni Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 zwycięsko wyszedłby Rafał Trzaskowski, na którego głos oddałoby 48 proc. badanych. Jest to jednak spadek o 2 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Karol Nawrocki w drugiej turze wyborów prezydenckich mógłby za to liczyć na 45 proc. poparcia, co w jego przypadku oznacza wzrost o 4 pkt proc.

5 proc. badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi, a 2 proc. odmówiło.

