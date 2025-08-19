Radosław Sikorski już myśli o Pałacu Prezydenckim. W tle nowa inicjatywa młodzieżowa

Radosław Sikorski – obecny wicepremier i minister spraw zagranicznych – według działaczy Platformy Obywatelskiej już dziś przygotowuje się do kampanii prezydenckiej w 2030 roku. Jednym z elementów tej strategii ma być budowanie wokół siebie środowiska młodych doradców.

Pierwszym krokiem jest „Zryw” – elitarne spotkanie młodych liderów w Bukowinie Tatrzańskiej, które odbędzie się 8 września. Z ponad 300 zgłoszeń wybrano 30 osób, a na wydarzenie przyjedzie ostatecznie 22 uczestników. Organizatorzy zapowiadają, że ma to być dopiero początek cyklu podobnych inicjatyw.

Fundacja syna Sikorskiego

Za przedsięwzięciem stoi Fundacja „Zryw”, założona przez Aleksandra Sikorskiego – syna wicepremiera. Jak czytamy na jej stronie:

„Demokracja potrzebuje ludzi: kompetentnych, empatycznych i gotowych do działania. Dlatego w ramach Programu Przywództwa Publicznego organizujemy zrywy, kilkudniowe zjazdy, podczas których łączymy uczestników, praktyków i decydentów. Wzmacniając ludzi z misją, wspieramy rozwój Polski”.

Organizatorzy podkreślają, że fundacja ma charakter apolityczny. Jednak fakt, że jednym z prelegentów pierwszej edycji będzie sam Radosław Sikorski, a także minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, sprawia, że w politycznym środowisku od razu pojawiły się komentarze o realnym zapleczu wicepremiera.

Konkurencja dla Camupus Polska?

„Zryw” od razu porównywany jest do „Campusu Polska” Rafała Trzaskowskiego. Ten projekt w latach 2021–2024 przyciągał nawet tysiąc młodych ludzi z całej Polski. Spotkania te były miejscem debat, wykładów i networkingowych wydarzeń.

W tym roku jednak duży Campus się nie odbędzie – Trzaskowski ograniczył wydarzenie do mniejszej formuły „Campus Academy”. Właśnie w tę lukę może wejść inicjatywa Fundacji Zryw.

Polityczne ambicje a przyszłe wybory

W politycznych kuluarach mówi się, że Sikorski chce przygotować grunt pod prezydenturę w 2030 roku, kiedy o reelekcję ma ubiegać się obecny prezydent Karol Nawrocki. Podobnie jak Campus dla Trzaskowskiego, „Zryw” może stać się dla Sikorskiego narzędziem do zbudowania własnego środowiska młodych, lojalnych działaczy.

Szukaliśmy osób w wieku 19-25 lat, które wierzą, że życie publiczne w Polsce może wyglądać lepiej. Otrzymaliśmy zgłoszenia z 149 miejscowości ze wszystkich 16 województw i 12 miast za granicą – informuje Fundacja.

Czytaj też:

Wybory pokrzyżują plany Trzaskowskiego? Ważna impreza pod znakiem zapytaniaCzytaj też:

Kogo KO powinna wystawić w wyborach 2030? Młodzi wciąż stawiają na Trzaskowskiego