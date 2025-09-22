Dziewczynka załatwiła swojemu tacie rozmowę z prezydentem. Tak zachował się Nawrocki

W niedzielę (21 września) po południu prezydent Nawrocki spotkał się z Polonią w Doylestown (Pensylwania). Jego kancelaria opublikowała na platformie X krótki film, którym głowa państwa mocno zaplusowała w oczach internautów.

Podczas rozmów z rodakami w Stanach Zjednoczonych prezydentowi dano do ręki smartfona – na ekranie wyświetlało się połączenie telefoniczne z mężczyzną, który nie mógł przyjść na spotkanie z Nawrockim. Córka umożliwiła mu to jednak na odległość.

– Super ma pan córkę. Pozdrawiam. Muszę tu ratować pana córkę, ale (...) dzielnie stoi. Mówi, że „przeżyje”! Twardzielka. Najlepszego, pozdrawiam – zwrócił się do mężczyzny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dziewczynka była wyraźnie zaskoczona, że prezydent Nawrocki zgodził się osobiście porozmawiać z jej tatą przez telefon.

Harmonogram dnia. Nawrocki spotka się z prezydentami trzech państw. Czeka go też rozmowa z sekretarzem generalnym ONZ

Po spotkaniu z Polonią Nawrocki wybrał się pod Pomnik Mściciela, gdzie złożył wieniec – razem z pierwszą damą Martą Nawrocką.

Natomiast 22 września, w Nowym Jorku, głowa państwa weźmie udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Następnie spotka się z Ruth Porat – prezesem i dyrektorem ds. inwestycji spółek Alphabet i Google (chodzi o technologicznego giganta z kalifornijskiej Doliny Krzemowej, znanego najbardziej z internetowej wyszukiwarki).

Przed południem ma jeszcze wizytę w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie oczekiwać będą na niego przedstawiciele środowisk żydowskich. Później Nawrocki spotka się z Przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów – Ronaldem Lauderem.

Następnie ma rozmowy z głowami państw europejskich – Gitanasem Nausėdą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkēvičšem. Wieczorem prezydent będzie zaś rozmawiał m.in. z sekretarzem generalnym ONZ – António Guterresem.

