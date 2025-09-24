Mocne słowa Nawrockiego w ONZ. „Stoimy w punkcie zwrotnym”

W Nowym Jorku odbywa się 80. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas wtorkowej debaty głos zabrał prezydent Polski Karol Nawrocki.

Prezydent w ONZ. Agresja Rosji na Ukrainę głównym tematem

Prezydent mówił o rosyjskiej agresji na Ukrainę, która jego zdaniem jest sprawdzianem dla zasad, na których opiera się ONZ. W opinii prezydenta świat znajduje się w punkcie zwrotnym historii i ostatnim momencie na podjęcie konkretnych działań. Zdaniem prezydenta rozpoczęła się nowa era rywalizacji wielkich mocarstw. Rosję nazwał „państwem, które uważa się za stojące ponad prawem i które wielokrotnie ignorowało rezolucje Zgromadzenia i wiele innych zgromadzeń” oraz zwrócił uwagę na jej „imperialne i kolonialne ambicje”.

– Stoimy w punkcie zwrotnym historii – w czasie, gdy decyzje podejmowane dziś będą mieć konsekwencje na kolejne dekady. (..) Musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji. Myślę, że to ostatni moment na podjęcie konkretnych działań – powiedział Karol Nawrocki.

W swoim wystąpieniu prezydent przypomniał o incydencie dronowym z nocy z 9 na 10 września, kiedy polska przestrzeń powietrzna naruszona została przez rosyjskie drony.

– W konsekwencji Polska po raz pierwszy od II wojny światowej była zmuszona do otworzenia ognia do wrogich obiektów nad naszym terytorium – powiedział, zwracając uwagę, że naruszenie przestrzenie było celowe, „na rozkaz wydany w stolicy państwa będącego stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa”. Prezydent dodał, że podobne prowokacje miały miejsce w stosunku do Rumunii oraz państwa bałtyckich.

– Polska nie przestraszy się rosyjskich dronów – oświadczył prezydent, po czym przypomniał o inwestycjach w obronność Polski i „naszej części Europy”.

Zdaniem prezydenta Polski Rosja nie wykazuje gotowości do pokoju.



– Deklaracjom o dialogu towarzyszą ofensywy militarne i ataki na ukraińskie miasta, których ofiarami są cywile, w tym dzieci. Kiedy Moskwa mówi „pokój”, w praktyce ma na myśli kapitulację Ukrainy – powiedział Karol Nawrocki.

W dalszej części swojej wypowiedzi prezydent mówił o pociągnięciu do odpowiedzialności Rosji oraz sprawców zbrodni agresji na Ukrainę. Karol Nawrocki dodał, że Polska popiera prace Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Bliski Wschód. Polska za „dwupaństwowym rozwiązaniem”

Prezydent odniósł się również do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zapewnił, że Polska popiera ideę dwóch państw, w których Izraelczycy i Palestyńczycy będą mogli żyć w pokoju. Prezydent przypomniał zamachy Hamasu z 2023 roku. Zdaniem Karola Nawrockiego Izrael powinien podejmować działania zgodnie z międzynarodowym prawem.

– Polska konsekwentnie wspiera międzynarodowe wysiłki na rzecz poprawy sytuacji na Bliskim Wschodzie i wzywa ONZ do działania – powiedział prezydent.

Polska w G20

Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Polska stała się dwudziestą co do wielkości gospodarką świata.

– Biorąc pod uwagę nasz potencjał i doświadczenia konsekwentnie zabiegamy o udział w pracach G20 – formacie, który pełni rolę mostu w obecnych, burzliwych czasach – powiedział.

Błędy Europy i krytyka ze strony Trumpa

Prezydent zgodził się z krytyką Donalda Trumpa skierowaną w kierunku Europy.

– Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji. Do zielonego szaleństwa i Zielonego Ładu, który niszczy rynki gospodarcze, ekonomiczne i także rynki rolne – powiedział prezydent.

Przypomniał o kupowaniu przez państwa europejskie surowców z Rosji.

– My to wszystko, drodzy państwo, w Polsce i w Europie Środkowej wiemy i cieszymy się zawsze wtedy, kiedy przywódcy państw Europy Zachodniej wyciągają z tego konsekwencje i słuchają naszego głosu – zakończył wątek prezydent.

„Neutralność zawsze pomaga oprawcy, nigdy ofierze, a milczenie zachęca prześladowcę, nigdy prześladowanego” – prezydent zacytował Eliego Wiesela, pisarza i dziennikarza, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, ocalałego z Holocaustu.

