Tak Sikorski skomentował zdjęcie z Nawrockim. Wymowne słowa

Fotografie pokazujące pochłoniętych rozmową i wyraźnie uśmiechniętych prezydenta Karola Nawrockiego oraz wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, opublikowane zostały we wtorek przez drugiego z polityków. „80. sesję Zgromadzenia Ogólnego czas zacząć!” — podpisał je wiceszef rządu. Podobne fotografie udostępniła także Kancelaria Prezydenta RP.

Największą uwagę komentujących przykuło to, jaki klimat panuje na wszystkich zdjęciach udostępnionych przez obie strony. Nie widać na nich nawet odrobiny napięcia między prezydentem a ministrem, o którym mówi się od dłuższego czasu.

O okoliczności fotografii oraz o samą rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim, wicepremier Radosław Sikorski został zapytany przez korespondenta RMF FM. — Jak Polak z Polakiem za granicą — skomentował szef polskiej dyplomacji. Polityk dopytywany o to, czy jest to zapowiedź polepszenia relacji, odpowiedział: — Oby.

Politycy komentują zdjęcie Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego. „Niektórzy woleliby więcej konfliktu”

Wcześniej komentarz w Sejmie do zdjęć z Nowego Jorku udzielił pierwszy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. — Za granicą działamy wspólnie, mamy jedną strategię, mamy jedną tożsamość, mamy jedną narrację — mówił polityk. — Wiem, że niektórzy woleliby więcej konfliktu, sporu, ale tej współpracy potrzebujemy — dodał.

Fotografie skomentował również rzecznik rządu Adam Szłapka. — Wrzucił je zarówno premier Sikorski, jak i kancelaria prezydenta — przypomniał w rozmowie z TVP Info. — Mam nadzieję, że to kolejny krok do dalszej współpracy — stwierdził.

— Te ostatnie tygodnie pokazały, że w ważnych sprawach instytucje państwowe będą współpracować. Niezależnie od tego, że pewnie część otoczenia pana prezydenta w którymś momencie przekazała informację, że nie o wszystkim był informowany, a był — dodał rzecznik rządu.

Czytaj też:

Spięcie w Sejmie. Matecki zarzuca rządowi cenzurę. Wicepremier z mocną odpowiedziąCzytaj też:

Mocne słowa Nawrockiego w ONZ. „Stoimy w punkcie zwrotnym”