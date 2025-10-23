Nietypowe nagranie z Tuskiem. Poseł PiS zwrócił uwagę na jeden szczegół

Politycy nie dają od siebie odpocząć i publikują w mediach społecznościowych coraz częściej i coraz mniej istotne treści. Osoba prowadząca profil Platformy Obywatelskiej na X postanowiła podzielić się z internautami 16-sekundowym materiałem, na którym premier Donald Tusk wyłącznie wita się z politykami na unijnym szczycie.

Tusk na brukselskich salonach. Jabłoński zauważa szczegół

Trzeba przyznać, że całość zrobiona jest w nowoczesnym, „młodzieżowym” stylu. Dynamiczny montaż i agresywna muzyka mają przekonać nas, że oto na ekranie objawił nam się prawdziwy „sigma”, który na unijne salony wchodzi jak do siebie.

Z podkładem muzycznym nieco jednak przesadzono. Zwrócił na to uwagę Paweł Jabłoński z PiS, dodając napisy, podkreślające padający w utworze zwrot „WTF”, czyli wulgarne wyrażenie zaskoczenia. „Tak – Platforma Obywatelska serio wstawiła filmik z wizyty Donalda Tuska w Brukseli z takim podkładem muzycznym” – pisał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Tusk „zakochuje się i odkochuje” w Brukseli? Niezręczny dobór muzyki

Jabłoński nie zwrócił zresztą uwagi na jeszcze jedna kwestię. Przy powitaniach z politykami, w tym kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, słyszymy słowa zremiksowanej piosenki „In and Out of Love”. Czy to sugestia dotycząca nietrwałych sojuszy w Europie? A może bardziej bezpośrednie zwrócenie uwagi na urodę polityczek, z którymi wita się Tusk?

Piosenka o miłości i kłamstwach niekoniecznie sprawdza się w podobnych sytuacjach. Taki dobór repertuaru naraża premiera na bardzo niezręczne pytania. Zobaczcie zresztą sami, jak wygląda całość materiału.

