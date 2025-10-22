Raper odwiedził Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. „Do odważnych świat należy”

Do spotkania RPS-a (Rychu Peja SoLUfka) i prezydenta Nawrockiego doszło w środę. Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej w przeszłości, podczas rozmowy z Żurnalistą – na kanale youtubera – właśnie jego wskazywał jako tego artystę, który „dostarcza mu muzycznych emocji”.

Jakiś czas temu Andrzejewski napisał list, który wysłał do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W odpowiedzi Nawrocki postanowił zaprosić go do PP.

Peja rozmawiał z Nawrockim. Ujawnił rąbka tajemnicy

„Podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim poruszaliśmy tematy trudne, a sama rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze” – poinformował na Facebooku RPS. Podziękował też pracownikom prezydenckiego gabinetu za ich zaangażowanie przy organizacji spotkania, a także samej głowie państwa. „Jako obywatel kochający swój kraj poszedłem dalej niż pisanie postów w mediach społecznościowych – w myśl zasady: «Do odważnych świat należy». Rozmowę uważam za wartościową i pouczającą” – ocenił.

Raper zwrócił się też internautów, by także szli jego śladami. „Jako obywatele macie pełne prawo kontaktu z najwyższym urzędnikiem państwowym” – podkreślił i załączył linka do oficjalnej strony prezydent.pl

Dzisiaj prezydent spotkał się z raperem, a wczoraj – z laureatami i finalistami Konkursu Chopinowskiego

22 października głowa państwa znalazła czas na rozmowę z Peją, natomiast dzień wcześniej, czyli we wtorek (21 października) prezydent i pierwsza dama – Marta Nawrocka – uczestniczyli w ważnej uroczystości, która została zorganizowana w PP. Zjechali się tam laureaci i finaliści XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Nie mogło zabraknąć przemówienia gospodarza. – Dziękuję za to, że przez ostatnie trzy tygodnie daliście moim rodakom tak wiele dumy, zadumy, radości interpretując Fryderyka Chopina, grając swojego Chopina, sprawiając, że Polacy czuli radość. Radość również czuli ci, którzy oglądali konkurs na całym świecie. Niech Fryderyk Chopin rozsławia moją ojczyznę, ale niech przekracza granice za sprawą ambasadorów, którymi Państwo jesteście – zwrócił się do zebranych Nawrocki.

facebookCzytaj też:

Parlament kontra Nawrocki. Kogo lepiej oceniamy? Polacy wydali werdyktCzytaj też:

Nauczyciele mają dość. Nowy trend da MEN do myślenia. „Czerwony dywan”