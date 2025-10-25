PiS walczy o przewagę na prawicy. Poparcie dla partii Kaczyńskiego będzie kluczowe

Konwencja programowa, którą partia zaplanowała na dwa dni – piątek i sobotę – ma zachwycić odbiorców mnogością poruszanych tematów i ludzi gotowych pracować na rzecz PiS-u. Można odnieść wrażenie, że w panelach programowych wezmą udział wszyscy, którzy się liczą i wielu innych ludzi. Nie zmienia to faktu, że w najnowszych sondażach PiS nie jest w stanie wznieść się ponad 30 proc. poparcia (w najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej jest to 29,8 proc.), co stanowi ok. 5 punktów procentowych mniej niż w wyborach 2023 r. Druga w kolejce partia prawicowa i trzecia w całym rankingu, czyli Konfederacja, cieszy się poparciem ok. 15 proc. wyborców, a partia Grzegorza Brauna – 6 proc. W sumie trzy partie prawicy zgarniają 51 proc. głosów, zatem to one powinny tworzyć przyszły rząd.

Ale rzeczywistość nigdy nie jest prosta – PiS chciałoby mieć większą przewagę nad Konfederacją niż tylko dwukrotną, a formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka chciałaby dobić do 20 punktów procentowych, żeby w razie negocjacji o wspólnym rządzie rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością jak równy z równym. Co więcej, partia Grzegorza Brauna jednym i drugim psuje szyki, zatem najchętniej zepchnęliby ją pod próg wyborczy.

W pułapce radykalizmu