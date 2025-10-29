Grzegorz Braun spotkał swoją pluszową wersję. „Świetnie pan to wykoncypował”

„Choćby chciał, to Prezes Grzegorz Braun nie rozdwoi się i nie roztroi (a tak by się przydało...!). Jednak czasem pomysłowi rodacy starają się temu zaradzić i Grzegorza Brauna podwoić – tym razem w przytulnej w wersji XXXL” – czytamy na profilu Konfederacji Korony Polskiej na X.

Pluszowy Grzegorz Braun

Partia Grzegorza Brauna opublikowała w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym jej lider spotyka się ze swoją pluszową i powiększoną wersją. Twórca kostiumu zadbał o charakterystyczne detale: mamy rudą brodę, siwe włosy na głowie oraz zasłoniętą połowę okularów.

– Ale świetnie pan to technicznie wykoncypował – chwalił dzieło Braun, rozmawiając z twórcą kostiumu. – Panie kolego, jesteśmy w kontakcie. Koniecznie niech pan poda namiary – mówił dalej, sugerując przyszłą współpracę z twórcą niezwykłego stroju.

Na nagraniu widzimy też lidera Bezpartyjnych Samorządowców Marka Wocha, który w poniedziałek 27 października ogłosił sojusz z Konfederacją Korony Polskiej. – Trochę żeśmy spiskowali politycznie z Grzegorzem Braunem i doszliśmy do porozumienia – oznajmił.

– Zawarliśmy sojusz, jeżeli chodzi o pakt prawicowy do Senatu. (…) My nie będziemy czekać, z całym szacunkiem dla kolegów z PiS-u czy z neo-Konfederacji, bo my nie mamy czasu. (…) My już jesteśmy po porozumieniu, dogadani i wiemy, co mamy robić – zapewniał.

Rosnące poparcie dla partii Brauna

Skrajnie prawicowa partia Grzegorza Brauna w kolejnych sondażach zdobywa coraz większe poparcie. Ogólnopolska Grupa Badawcza w dniach 23-27 października użyła metody wywiadu telefonicznego, wspomaganego komputerowo. W tak przeprowadzonym badaniu wygrała KO z wynikiem 39 proc., a drugie miejsce zajął PiS z 28,07 proc.

Trzecia była Konfederacja z 14,26 proc. głosów, a już na czwartym miejscu znalazła się partia Grzegorza Brauna z 6,88 proc. poparcia. Dopiero za nią uplasowała się Lewica z 4,48 proc., Polska 2050 z 2,89 proc. i Razem z 2,25 proc. PSL miało tylko 2,17 proc. poparcia.

