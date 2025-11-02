Tusk odchodzi, a w jego miejsce Sikorski? Polacy ocenili ten pomysł

Czy dobrym pomysłem byłoby zastąpienie Donalda Tuska przez Radosława Sikorskiego na stanowisku premiera? Zdaniem 44,6 proc. ankietowanych jest to nietrafione rozwiązanie (24,8 proc. odpowiedzi „raczej nie”, a 19,8 proc. „zdecydowanie nie”). Z kolei 33,1 proc. badanych popiera oddanie sterów w rządzie Sikorskiemu (10,0 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 23,1 proc. „raczej tak”).

Sondaż. Sikorski szefem rządu zamiast Tuska?

Uwagę zwraca spora grupa osób niezdecydowanych. Aż 22,3 proc. respondentów stwierdziło, że nie ma zdania w tej kwestii. Niechętnym wymianie Tuska na Sikorskiego było 51 proc. wyborców obecnej koalicji rządzącej. 33 proc. z nich poparłoby to rozwiązanie, a 16 proc. nie miało opinii w tej kwestii.

Z kolei wśród zwolenników opozycji tylko 32 proc. badanych popiera Sikorskiego na stanowisku premiera. 46 proc. jest przeciwko, a niezdecydowanych znów 22 proc. Sondaż został zrealizowany w dniach 24-26 października 2025 roku metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób

Petru sugerował zmianę premiera

Scenariusz, o który pytano w przytoczonym sondażu, został sformułowany przez Ryszarda Petru z Polski 2050. – Jestem przekonany, że przed wyborami w 2027 r. nastąpi zmiana na stanowisku premiera – mówił polityk w „Popołudniowej rozmowie” w RMF FM.

– Zawsze jest potrzebna nowa energia, zryw – dodawał. – Nie mówię, że ja to wiem, tylko się spodziewam – zastrzegał, uprzedzając spekulacje.

Czytaj też:

Sikorski przyciskany w sprawie pamiętnego zdjęcia. „Użył pan tego karabinu?”Czytaj też:

Braun na czele niechlubnego rankingu. Za nim Kaczyński